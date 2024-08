Scatti hot, immagini quasi ‘proibite’: ecco perché i fan sono impazziti

Wanda Nara non smette di far parlare di sé e questa volta colpisce nel segno con degli scatti da capogiro: i fan sono impazziti.

Le cronache raccontano della separazione con il marito Mauro Icardi. Wanda Nara e il bomber del Galatasaray hanno deciso di porre fine al loro matrimonio dopo dieci anni insieme. Un legame sempre ‘chiacchierato’ e negli ultimi anni particolarmente turbolento, tanto che in più di un’occasione si è arrivati alla rottura, poi sanata.

Questa volta sembra davvero essere stata messa la parola fine alla relazione tra la showgirl argentina e il calciatore ex Inter e Paris Saint-Germain, con le possibilità di una rappacificazione che appaiono ridotte al minimo in questo momento. Mentre Icardi è già al lavoro ed è reduce dalla sonora sconfitta nella Supercoppa turca contro il Besiktas, Wanda Nara si gode ancora le vacanze.

E manda in visibilio i suoi fan con degli scatti che lasciano senza parole. La modella, che a breve tornerà alla conduzione di Bake Off, ha da poco terminato un soggiorno in Messico e ha voluto salutare la località con un post che ha fatto incetta di cuoricini: oltre 270mila.

Wanda Nara, saluto hot al Messico: le immagini conquistano i fan

“Se dovessi scegliere un’altra vita, scelgo di vivere la mia. Ciao Messico” la frase che ha scelto Wanda Nara per accompagnare le foto della sua vacanza in Messico. Più che la didascalia però a colpire sono state le immagini ed in particolare una che mette in bella mostra e in primo piano il lato A dell’argentina.

Un bikini che fatica a trattenere il seno della showgirl che si mostra sulle spiagge messicane dove ha soggiornato insieme alle figlie. Una foto che scatena i fan con commenti anche spinti, ma non manca chi le chiede di tornare da Icardi e mettere da parte i propositi di separazione. Non semplice visto i rapporti tra i due con Icardi che ha bloccato le carte di credito a Wanda Nara e la sua reazione furiosa con tanto di possibile dispetto.

In Argentina, infatti, si racconta che la presentatrice abbia chiesto alla produzione di Bake Off di ingaggiare per il programma anche China Suarez, la modella che – raccontano i gossip – nel 2021 ebbe un flirt proprio con Icardi, mettendo in crisi il loro matrimonio. Una ‘vendetta’ che non si sa ancora se ci sarà realmente e a cosa porterà, ma che certamente calamita l’attenzione ancora sulla coppia. Come attirano i fan più calorosi le foto bollenti di Wanda Nara che dal Messico torna ad incendiare i social.