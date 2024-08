Scatti sexy e hot: la moglie del calciatore ora si scopre

La moglie del calciatore protagonista anche delle ultime vicende di mercato, ma sono i suoi scatti hot a non passare inosservati.

È stata protagonista delle ultime vicende di mercato ed ora la sua popolarità è schizzata alle stelle. Non che ce ne fosse bisogno perché il suo nome, ma soprattutto il suo fascino, era già molto conosciuto. Oriana Sabatini ha avuto un ruolo centrale nel no di Paulo Dybala all’offerta faraonica dell’Arabia Saudita.

Un no dovuto anche alle perplessità della neo-moglie sul trasferimento nel Paese arabo. Il popolo romanista le ha tributato un caloroso riconoscimento l’altra sera, quando centinaia di tifosi giallorossi si sono radunati sotto casa della coppia: quando l’hanno vista affacciata alla finestra con smartphone in mano per riprendere la folla, è partito anche un coro in suo onore e lei ha risposto esultando felice insieme ai sostenitori della Roma.

La Sabatini si è ritrovata improvvisamente al centro delle cronache di calciomercato, anche se per lei essere in prima pagina non è certo una novità. La bella modella argentina è molto conosciuta e apprezzata in Sudamerica sia come cantante che come attrice. Genitori attori, zia tennista, lei ha intrapreso fin da subito la carriera nel mondo dello spettacolo.

Dal 2018 è fidanzata con Paulo Dybala e i due si sono sposati lo scorso 20 luglio in Argentina, celebrando le nozze con una grande festa a cui hanno partecipato numerosi personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. Ma la 28enne è apprezzata anche per il suo fisico mozzafiato che mostra su Instagram ai suoi oltre sei milioni di follower.

Oriana Sabatini, le foto hot della moglie di Dybala

Un seguito dovuto alla popolarità della donna, ma anche alla sua sensualità che non passa inosservata. I fan apprezzano molto gli scatti, sempre audaci e seducenti, che la modella sudamericana posta sui social. Gli ultimi non hanno certo deluso le aspettative visto che la Sabatini appare in forma smagliante con un outfit che mette in risalto il fisico mozzafiato della bella argentina.

Un fisico apprezzato, e non poco, dai suoi fan che la riempiono di complimenti tramite commenti e inondano il suo profilo social di cuoricini. Ora, almeno da parte dei seguaci giallorossi, anche per un motivo meno legato alle foto hot che posta sul web. È il suo ruolo importante nella permanenza di Dybala alla Roma ad aver fatto breccia nel popolo romanista che l’ha ringraziata dal vivo e anche online. Dove, ormai, riceve complimenti non soltanto per i suoi scatti sexy.