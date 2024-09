Scatti sexy, ha fatto perdere la testa al bomber: le foto

Le foto provocanti e sensuali mandano in tilt i tifosi e non solo: ha già fatto perdere la testa al bomber.

Chi lo ha detto che a settembre finisce l’estate e vanno in archivio le giornate a mare? Qualcuno che non ha dato una sbirciatina al profilo Instagram di una delle showgirl più apprezzate in Italia. L’ultima foto in bikini sulla spiaggia dà proprio il benvenuto a settembre e raccoglie una pioggia di cuoricini e complimenti.

Difficile resistere quando si tratta di Federica Nargi, autentica dea di bellezza con le sue curve che non passano inosservate. Compagna di Alessandro Matri, i due stanno insieme ormai da oltre 15 anni e hanno anche due figlie, l’ex velina è l’assoluta regina dell’estate con i suoi scatti davvero provocanti. L’estate starà anche finendo, ma lei non sembra assolutamente intenzionata a lasciar perdere costumi e mare ed i fan non sono affatto dispiaciuti per questo.

Anzi la sua ultima immagine pubblicata su Instagram ha fatto il botto: 166mila mi piace, quasi settecento commenti e complimenti che si sprecano. Non sorprende considerati gli oltre 4 milioni di follower che popolano il suo profilo Instagram e la bellezza della 34enne romana che per tutta l’estate ha incantato con i suoi scatti seducenti, come il post hot pubblicato qualche giorno fa.

Federica Nargi incanta in bikini: gli scatti hot

È decisamente seducente anche l’ultima foto che ha pubblicato su Instagram. Un’immagine che la immortala seduta sulla sabbia con un bikini rosso che esalta le sue curve. Alle spalle un panorama mozzafiato, quasi quanto la bellezza della Nargi che ha semplicemente mandato in estasi i fan.

Dopo aver fatto perdere la testa all’ex attaccante di Juventus e Milan Alessandro Matri, la loro relazione va avanti dal 2009, continua ad incantare i suoi fan con scatti da capogiro. Così i complimenti non si contano e tirano in ballo anche il suo compagno di vita: “Voglio rinascere Matri” scrive, infatti, un utente. E c’è chi non vede l’ora di poter ammirare la bellezza di Federica Nargi anche a Ballando con le Stelle, programma che andrà in onda su Rai Uno quest’autunno e che vedrà tra le protagoniste anche l’ex velina.

Che in attesa di dedicarsi anima e corpo alla sala da ballo, si gode ancora il mare e la spiaggia e lo fa mandando in tilt i social con i suoi scatti provocanti. Sguardo seducente, fisico mozzafiato: la pioggia di cuoricini è quasi d’obbligo per lei.