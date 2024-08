Scatto hot per la compagna dell’ex bomber: la reazione incredula dei tifosi

La compagna dell’ex bomber incanta i tifosi con l’ultimo scatto hot: le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione.

Occhi a cuoricino, bocca spalancata, dita pronte a digitare il complimento migliore. È questa la reazione più gettonata dei follower della compagna dell’ex attaccante di Milan e Juventus. L’ultima immagine pubblicata sui social è di quelle da far tremare le gambe per l’emozione, tanto lo splendore che emana Federica Nargi. È lei la protagonista dello scatto che sta facendo scalpore su Instagram.

La compagna di Alessandro Matri, i due stanno insieme dal 2009 e hanno due bambine, continua a godersi le vacanze a Formentera ed è proprio dall’isola spagnola che incanta con l’ultima sensuale foto. Niente di particolarmente proibito, la bella romana conserva il suo stile improntato sulla semplicità e sulla spontaneità. Ma alla sua bellezza non servono certo artifici per emanare una carica di sensualità senza eguali.

Ad inizio agosto era inciampata in una gaffe sexy, ora un nuovo scatto seducente. Ecco allora piovere like e commenti, con il suo profilo Instagram inondato di apprezzamenti da parte degli oltre quattro milioni di follower che hanno scelto di non perdersi una pubblicazione dell’ex velina.

Federica Nargi incanta ancora: l’ultimo bikini è da sballo

Trentaquattro anni, esperienze in televisione non soltanto sul bancone di Striscia la Notizia, Federica Nargi si conferma meravigliosa con l’ultimo scatto che fa sognare i tifosi. Il suo nome nel mondo del calcio è legato indissolubilmente a Alessandro Matri: con l’ex attaccante, oggi opinionista tv, stanno insieme da oltre 15 anni e la loro è una delle coppie più affiatate del mondo condiviso tra calcio e spettacolo. Insieme si stanno godendo anche gli ultimi scampoli di estate e mostrano la loro felicità nelle pubblicazioni social.

Tra le tante immagini però ce n’è una che ruba la scena alle altre e si erge a protagonista assoluta. Inutile dire che la foto è proprio di Federica Nargi, sensualissima con un bikini verde che esalta il suo corpo abbronzato. Seduta sulla barca, capelli al vento e sguardo ammiccante, la modella appare in tutta la sua bellezza. Le curve sono ben evidenziate dal costume che fa risaltare il suo perfetto lato A.

Inutile dire che l’immagine ha conquistato i fan che si sono precipitati a commentare: “Meravigliosa” e “Sei uno spettacolo” si sprecano, ma c’è anche un pizzico di polemica. Così a chi le dice “fattelo qualche giorno di vacanza“, a rispondere è la stessa Nargi: “Tutti quello che posso” la frase che si prende gli applausi degli altri fan. Occupati più a godersi lo spettacolo offerto dalla bella ex velina che a preoccuparsi per la durata della sua vacanza.