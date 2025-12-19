Sorpresa in Val Gardena: l’extraterrestre Odermatt, leader mondiale di sci alpino, è stato battuto nel SuperG dal ceco Jan Zabystan che ha così regalato il primo storico successo al suo Paese in Coppa del Mondo. Un trionfo tanto inatteso e clamoroso oltretutto sulle nevi della mitica Saslong, il tempio della velocità. Di più: ha negato a Sua Maestà, vincitore giovedì in discesa, di una magica doppietta, che i più davano per scontata.

Il fenomeno svizzero ha dovuto accontentarsi del secondo posto (+0”22). Altra sorpresa di giornata: il bresciano Giovanni Franzoni, 23 anni, è giunto terzo conquistando così il suo primo podio della carriera a soli 37 centesimi dal vincitore. Gli azzurri hanno colto anche il sesto posto con il bolzanino Christof Innerhofer, 41 anni, (+0”53), un palmares di tutto rispetto (anche un oro mondiale ed un argento olimpico). Undicesimo Casse, più staccato Paris (25).

Podio azzurro dedicato a Franzoso

Giovanni Franzoni si è commosso per l’inatteso terzo posto nel SuperG e al microfono Sky ha detto: “È una cosa da fuori di testa. Non a caso è accaduto in Italia, questo podio è per Matteo Franzoso, lui ci ha guardato da lassù. Da quando è successo ho detto che scierò con lui tutt’a una vita. Gli dedico il podio, è stato il mio compagno di stanza per anni. Ho trasformato la tristezza in rabbia agonistica”. Il genovese Franzoso è morto lo scorso settembre in Cile in seguito ad una caduta in allenamento a Santiago.

La classifica del SuperG