Weekend pre natalizio stellare sulle piste dello sci alpino a St.Moritz dove si sono ritrovate Sofia Goggia e l’americana Lindsey Vonn, oggi 40enne, che mancava dalle gare dal 10 febbraio 2019. E in Val Gardena (Alto Adige) alla seconda giornata si è rivisto il miglior Odermatt della stagione: primo nella discesa, primo nella classifica di specialità e primo nella classifica generale. Azzurri in giornata storta: Mattia Casse non ha ripetuto la discesa perfetta di venerdì e si è dovuto accontentare del 14esimo posto, Paris addirittura 25esimo. Ma vediamo la giornata femminile e maschile.

St. Moritx, Goggia sul podio e gran rientro per Vonn

Spettacolo sulle nevi svizzere: Sofia Goggia sul podio del SuperG (il 57esimo in carriera, terzo consecutivo in questa stagione); semplicemente fantastica la campionessa USA Lindsey Vonn al rientro dopo 6 anni. La stella statunitense, la più vincente velocista della storia, è rientrata alla grande sulla pista amica dell’Engadina dove in carriera ha trionfato 5 volte. La gara si è svolta sopra i 2.000 di quota, senza vegetazione e sotto uno splendido sole, su un tracciato pieno di dossi e grandi mammelloni , con vari passaggi senza vedere le porte successive. Elena Curtoni quarta, Federica Brignone quinta, Laura Pierovano sesta, Marta Bassino undicesima e Roberta Melesi tredicesima. Domenica altro SuperG, sempre a St Moritz alle ore 11.

La classifica della Coppa del Mondo SuperG

1. Sofia Goggia punti 160 a pari merito con Lara Gut-Behrami 3. Cornelia Huetter 150, 4. Federica Brignone 90, 5. Elena Curtoni 79. Sofia Goggia e’ quarta nella classifica generale di Coppa del mondo davanti a Federica Brignone (sesta).

Val Gardena, Odermatt vince la libera

Marco Odermatt per la prima volta si è imposto anche nella discesa di Coppa del Mondo in Val Gardena con il tempo di 2’03”10. L’elvetico torna così in testa alla classifica generale della coppa del mondo che ha già vinto in tutte tre le ultime stagioni. “Odi” come viene soprannominato il campione con il trionfo odierno, oltre a diventare per 1 anno il “ Re del Sassolungo”, la celebre montagna nel cuore delle Dolomiti, è diventato lo sciatore svizzero più vincente in coppa raggiungendo a quota 40 il leggendario Pirmin Zurbriggen. Domenica sulla “ Gran Risa”, la pista che fu di Albero Tomba, si svolgerà il tradizionale Slalom Gigante.