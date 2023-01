Sci, Coppa del mondo. A Cortina weekend lungo con la valanga rosa. Tornano le frecce azzurre: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni

Valanga rosa, tre giorni a Cortina. E tre gare delle discipline veloci. Weekend lungo, tappa iconica della Coppa del mondo femminile sull’Olympia delle Tofane, pista magica che ospiterà pure le prossime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Tempo permettendo, lo spettacolo è assicurato. Da venerdì 20 la discesa libera, programmata per recuperare quella sostituita a St.Anton (Tirolo austrico) da un SuperG viste le avverse condizioni meteo. Sabato 21 ci sarà un’altra discesa libera che faceva già parte del calendario. Gran finale domenica 22 con un SuperG.

Goggia, Brignone, Bassino, Curtoni: le frecce azzurre

È il poker d’assi della valanga rosa. Sofia Goggia, dopo la caduta nel SuperG a St.Anton, si presenta al pubblico di casa con il pettorale rosso e l’intenzione di cogliere grandi risultati. Federica Brignone a St.Anton ha centrato un primo e secondo posto, confermandosi leader della specialità. Non solo: in Tirolo ha colto il suo 21esimo trionfo in carriera regalando all’Italia la vittoria n.118 in Coppa del mondo femminile. Marta Bassino ha un ottimo ricordo di Cortinna; nel 2021 si è laureata campionessa del mondo nello slalom parallelo (sesta Federica Brignone) e sule Tofane mette a punto la preparazione in vista dei Mondiali francesi di febbraio. Quanto ad Elena Curtoni attualmente prima nel SuperG punta a continuare la sua striscia positiva.

Le classifiche di Coppa del Mondo

CLASSIFICA ASSOLUTA – Mikaela Shiffrin 1.115; Petra Vlhova 696, Wendy Holdener 519; Lara Gut-Behrami 476; Sofia Goggia 470; Marta Bassino 460. DISCESA – Sofia Goggia 380; Suter 218; Stuhec 192; Elena Curtoni 186. SUPERG – Elena Curtoni 120; Suter 116; Shiffrin 100. Mowinckel 100; Goggia 90. GIGANTE – Marta Bassino 425; Shiffrin 400; Gut-Behrami 357; Petra Vlhova 336; Federica Brignone 304.