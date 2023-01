Sci, gran finale con sorpresa a Cortina: la norvegese Ragnhild Mowinckel ha vinto il SuperG ed è volata al comando della classifica di specialità; Sofia Goggia ha rinunciato alla gara.

Per precauzione, dopo la caduta nella discesa di sabato. Marta Bassino ottima terza, Elena Curtoni nona e sempre in corsa per il trofeo. Delusione per Federica Brignone, la favorita: fatale il ritardo accumulato nel primo tratto (64% di pendenza), solitamente infilato a 115-120 km/h. È così finita all’11esimo posto, scivolando così al terzo posto nella classifica generale, superata dalla svizzera Lara Gut-Behrami. Elena Curtoni quarta. Una domenica comunque da ricordare: splendida giornata di sole, 7 gradi sotto lo zero, tribune piene.

IL DIETROFRONT DI SOFIA GOGGIA

È arrivata all’alba di domenica, poco prima della gara, la rinuncia al SuperG. Ufficialmente “Per un leggero indolenzimento al ginocchio destro. La notizia è stata comunicata dall’ufficio stampa federale, ed è la seconda rinuncia consecutiva dopo una caduta, come accaduto tra sabato e domenica scorsa a St. Anton.

Sabato, dopo il volo in uscita da Rumerlo la leader di discesa era parsa tranquilla tanto da dichiarare di essere certa di partecipare all’ultimo appuntamento sull’Olympia delle Tofane non avendo accusato alcun colpo importante, come invece era accaduto in Austria. La decisione è stata presa in accordo con la commissione medica FISI che ha optato per la cautela “ In vista dei mondiali “. Sofia è alla ricerca del primo titolo iridato della carriera.

LA CLASSIFICA DI SPECIALITÀ DELLO SCI

Mowinckel (272 punti);Lara Gut-Behrami(242); Federica Brignone (233);Elena Curtoni (230);Cornelia Huetter(189).

APPUNTAMENTO A PLAN DE CORONES

Il circo bianco si sposta a Plan de Corones, Alto Adige , in provincia di Bolzano. Martedì 24 e mercoledì 25 sono in programma 2 giganti su una pista leggendaria. La pendenza media è del 32% ma la massima è del 61%.