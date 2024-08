Serie A 2024-25: Inter e Juventus le favorite

Dopo le prime due giornate di Serie A 2024-25, l’Inter e la Juventus confermano di essere le favorite per la vittoria dello scudetto. Il torneo è ancora lungo ma le altre “big” alle loro spalle hanno già registrato qualche battuta d’arresto. I nerazzurri hanno dominato lo scorso campionato vincendo il tricolore con 5 giornate d’anticipo. Secondo posto per il Milan e gradino più basso del podio per la Juventus. Bene l’Atalanta vincitrice dell’Europa League ed il Bologna, entrambe qualificate in Champions. Più indietro le due romane ed il Napoli. I colpi di mercato ed i cambi in panchina hanno però dato il via a nuovi sogni e rinnovate ambizioni.

Inter e Juventus in pole

Ancora una volta l’Inter si presenta in pole per la conquista dello scudetto 2024/2025, è la favorita indiscussa per i siti di scommesse sul calcio nel bissare il titolo vinto lo scorso anno. I nerazzurri hanno conservato la struttura della squadra campione d’Italia, puntellando la rosa con gli arrivi di Mehdi Taremi in attacco e Piotr Zielinski a centrocampo. Mister Simone Inzaghi ancora una volta punterà sulla solidità della retroguardia, la qualità del centrocampo e l’abilità sotto porta dei suoi attaccanti.

Nel frattempo crescono le quotazioni della Juventus, rinnovata completamente da Cristiano Giuntoli, ad iniziare dalla guida tecnica affidata a Thiago Motta. A centrocampo sono arrivati Douglas Luiz e Khephren Thuram, in attesa di chiudere per Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Nelle scorse ore è stato presentato l’ex viola Nico Gonzalez, giocatore dalle grande qualità nel ruolo di esterno d’attacco. Non è stato rinnovato il contratto ad Adrien Rabiot mentre è fuori dal progetto tecnico Federico Chiesa. Il buon inizio di stagione conferma che la strada intrapresa è quella giusta.

Napoli e Milan, inizio col freno tirato

Dopo una stagione molto deludente, il Napoli ha deciso di affidarsi ad Antonio Conte, uno dei migliori mister sulla piazza. Disciplina, intensità e aggressività sono gli aspetti a cui più tiene il tecnico salentino. Il mercato del Napoli ha registrato l’ottimo innesto dell’ex granata Buongiorno, in attesa di chiudere per Lukaku e definire in uscita la questione Osimhen. Dopo il tracollo di Verona nella prima giornata, gli azzurri nella seconda stagionale hanno sconfitto nettamente il Bologna.

Pessimo inizio invece per il nuovo Milan targato Paulo Fonseca. I rossoneri nella prima giornata di Serie A hanno pareggiato a San Siro contro il Torino, riuscendo ad agguantare il goal del 2-2 in pieno recupero. Nella seconda partita di campionato a Parma ci si aspettava il riscatto ma invece è arrivata addirittura una sconfitta. L’inizio dell’avventura in rossonero del tecnico portoghese non è stata delle migliori.

Atalanta outsider, Roma e Lazio nelle retrovie

Atalanta, Roma e Lazio hanno deluso nelle prime due giornate. I ragazzi di Gasperini all’esordio hanno vinto nettamente per 4-0 a Lecce, perdendo però poi inaspettatamente contro il Torino. Stesso cammino per i biancocelesti di Baroni, vittoriosi alla prima sul Venezia ma usciti sconfitti da Udine nella seconda stagionale. Ancora peggio ha fatto la Roma di Paulo Dybala. I giallorossi non sono andati oltre il pari a Cagliari, per poi perdere amaramente allo stadio Olimpico 1-2 con l’Empoli. Ad esclusione dell’Atalanta, ormai realtà consolidata del nostro campionato che vanta un’ottima rosa ed un gioco collaudato da diversi anni, appare molto difficile per le romane competere con le prime della classe.