Serie A, la nuova wags si presenta: foto hot e curve da sballo

Tra la curiosità per i nuovi acquisti c’è anche quella relativa alle fidanzate o mogli dei giocatori: la nuova wags si presenta con foto hot.

Fine dei giochi. Il calciomercato ha chiuso i battenti venerdì a mezzanotte, portandosi dietro sogni e speranze delle venti compagini di Serie A. Una sessione estiva particolarmente bollente con la Juventus assoluta protagonista con una formazione completamente rivisitata, ma anche un Napoli molto attivo per venire incontro alle esigenze di Conte, che ha già cacciato via le voci sul rischio esonero.

Proprio degli azzurri è stato uno dei colpi più importanti di questa finestra di mercato: la formazione partenopea è riuscita a prendere dal Manchester United Scott McTominay, 27 anni, centrocampista scozzese molto apprezzato anche in Premier League. Il suo arrivo in Italia è avvenuto giovedì mattina e ad accoglierlo a Capodichino c’erano centinaia di tifosi che gli hanno fatto subito capire che atmosfera troverà al Maradona.

Uno stadio che ribolle di passione, come fa ribollire i suoi fan anche la fidanzata dell’ex Red Devils: Cam Reading, questo il nome della nuova wags della Serie A, ha accompagnato il suo partner nel suo viaggio verso l’Italia. La sua presenza al fianco di McTominay non è certo passata inosservata e dando uno sguardo al suo profilo Instagram si può facilmente capire il motivo.

Cam Reading, lady McTominay infiamma Napoli

Ventisette anni, modella, Cam Reading è anche direttrice della Fortress Capital, società di gestione patrimoniale. Molto conosciuta in Inghilterra, le sue immagini hanno spesso occupato le pagine dei tabloid inglesi, particolarmente sensibili al tema wags. La coppia sta insieme ad un anno e spesso pubblica sui social foto delle loro vacanze insieme.

Probabilmente lo inizieranno a fare anche ora che sono approdati in Italia, ma intanto il popolo napoletano mostra di apprezzare particolarmente l’avvenenza della Reading. I tifosi, infatti, ci hanno messo davvero poco a individuare il profilo Instagram di lady McTominay e darle un caldo benvenuto, facendo schizzare il numero dei follower.

Al suo arrivo a Napoli ne contava 34mila, in poco tempo sono già arrivati a quota 36mila e si può notare che tra i nuovi fan molti sono proprio napoletani. Per loro c’è la possibilità di ammirare la bellezza della donna che non manca di mettere in mostra le sue curve da sballo con immagini hot e pose provocanti che hanno già conquistato i tifosi del Napoli. E se il fidanzato riuscirà ad avere lo stesso impatto, per Conte c’è davvero di che sorridere.