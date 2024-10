Serie A, la pausa diventa sexy: lo scatto manda in tilt i tifosi

La Serie A è in pausa, ma la conduttrice fa comunque parlare di sé: lo scatto è hot e manda in tilt i tifosi, follower scatenati

La pausa della Serie A diventa occasione per qualche giornata di relax per chi si occupa del massimo campionato di calcio. Non i nazionali che sono in giro per il mondo con altre partite che rendono ancora più pressante il calendario, ma di certo chi in tv commenta le partite della Serie A ha la possibilità di staccare per qualche giorno e concedersi una breve vacanza.

Ne ha approfittato subito Diletta Leotta che negli ultimi scatti si mostra felice in montagna insieme al neo-marito Karius e alla piccola Aria, la figlia della coppia. La conduttrice e il portiere, alla ricerca ancora di una squadra dopo la fine del suo contratto con il Newcastle, stanno trascorrendo qualche giorno in Alto Adige e nonostante le temperature non più estive, hanno anche approfittato delle piscina presente nella struttura che li ospita per concedersi un bagno.

La ‘regina’ della Serie A ha voluto documentare tutto con alcuni scatti su Instagram e i follower hanno apprezzato. In particolare le foto che più hanno attirato l’attenzione sono quelle in cui la bella Diletta Leotta si mostra in bikini.

Diletta Leotta in bikini: lo scatto è hot

Foto da applausi quelle che Diletta Leotta ha pubblicato sui social nei giorni scorsi. Immagini che mostrano la felicità della conduttrice insieme al marito Karius e alla piccola figlia Aria, ma che accontentano anche i fan.

In particolare la conduttrice DAZN, che quest’anno sarà anche sulle reti Mediaset per presentare La Talpa, si mostra in tutta la sua bellezza con un bikini che esalta le sue curve. I fan apprezzano e non resistono alla tentazione di commentare le immagini pubblicate su Instagram. Così accanto ad oltre trecentomila cuoricini, arrivano anche centinaia di commenti e sono quasi tutti di complimenti. Ecco allora che si sprecano apprezzamenti come “meravigliosa” o “stupenda“, ma anche un “sei sempre più bella” che farà sicuramente felice la meravigliosa siciliana.

Come felice sarà Diletta Leotta per un commento particolare: un cuore che arriva direttamente dal marito Karius, evidentemente innamorato pazzo della moglie e sempre pronto a lusingarla con un complimento, anche social. Un weekend da godersi tutto per la conduttrice DAZN, in attesa che la Serie A si riprenda la scena con le gare del prossimo fine settimana. Quando la Leotta tornerà su un campo di calcio: ma anche lì, c’è da scommetterci, gli occhi saranno tutti per lei.