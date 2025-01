Quattro squadre di serie A tornano in campo martedì e mercoledì. Devono recuperare la 19esima giornata, saltata per gli impegni di SuperCoppa a Riad (Arabia Saudita, finale il 6 gennaio, vittoria del Milan sull’Inter, 3-2). Partite che si annunciano delicate, nel bel mezzo di un tour de force significativo. Vediamo.

Martedì due match di cartello

Sono Como-Milan (ore 18.30) e Atalanta-Juventus (ore 20.45). Il Milan (28 punti) è reduce da uno scialbo pareggio a San Siro con il Cagliari (1-1) e vuole verificare se lo splendido effetto lasciato dalla Supercoppa è già svanito oppure no. L’allenatore portoghese Conceicao vuole sapere cosa passa per la testa dei suoi giocatori. In campionato i rossoneri continuano a buttarsi via. Si parla anche di rinforzi. Nel mirino sono finiti due inglesi: l’attaccante Rashford e il terzino Walker. Si vedrà.

Il Como è in salute, ha pareggiato in casa della Lazio, ha ritrovato Cutrone, è fuori dalla zona retrocessione per un solo punto, in casa ha fatto punti in 6 gare su 8. Quanto alla partitissima Atalanta-Juventus tutto può succedere. La Dea confida nel suo ritmo e ripresenterà Retegui. Gasperini dice che “questo è il momento giusto per affrontare la Juve”. Dal canto suo la Juventus cerca la scossa per risalire dal quinto posto (33 punti) e soprattutto sdoganare i pareggi ( sette in casa e cinque fuori). Tira aria di rinnovamento con gli acquisti di gennaio. Nel mirino nomi importanti per l’attacco e la difesa. Tre nomi su tutti: i difensori Alberto Costa e Araujo e il forte attaccante Kolo Muani, una punta duttile che può fare l’esterno o il centravanti. E’ un nazionale francese di origini congolesi.

Mercoledì di scena l’Inter

A San Siro arriva il Bologna e l’Inter punta alla vittoria secca per avvicinarsi al Napoli capolista. In casa su nove partite ha raccolto punti in otto gare. E’ reduce da una trasferta positiva a Venezia; vittoria di misura e gol di Darmian, miglior uomo in campo. In crescita Asllani, Dumfries e soprattutto Lautaro anche se non ha segnato. Così così Frattesi in odor di trasferimento. A Venezia ha avuto due grandi occasioni: si è fatto vedere ma in mezzo ha perso palloni molto pericolosi. Comunque c’è stata la reazione scudetto dopo il derby, ha scavalcato l’Atalanta ed è a 4 punti dal Napoli ma con 2 gare in meno. I nerazzurri sono gli unici ad aver vinto tra le reduci di Riad. Il Bologna confida nel suo collettivo.