Con il pareggio interno contro il Genoa, il Napoli ha clamorosamente riaperto la corsa scudetto. I partenopei ora si trovano a un solo punto di vantaggio sull’Inter. Antonio Conte ha già sprecato il suo “jolly” e non può più permettersi passi falsi nelle ultime due giornate. Le sfide decisive sono in programma contro la Lazio per i nerazzurri e contro il Parma per il Napoli, due avversari che lottano rispettivamente per la Champions e per la salvezza. Proprio per questa combinazione di incroci fondamentali, la Lega Serie A farà disputare entrambi i match in contemporanea, così da garantire il massimo equilibrio e regolarità sportiva.

La regola della contemporaneità nelle ultime due giornate di Serie A

In Serie A, per assicurare trasparenza e correttezza nel finale di stagione, esiste da anni una regola che impone la contemporaneità delle partite decisive nell’ultima giornata. Quest’anno, però, l’eccezionalità del calendario ha spinto la Lega a estendere questa norma anche alla penultima giornata.

“La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee” recita la nota della Lega Serie A.

L’unica incertezza che grava ancora sulla tabella ufficiale è capire se si giocheranno nel pomeriggio con il classico inizio alle 15:00, oppure alle 20:45.

Il programma della 37ª giornata tra scudetto, Europa e salvezza

La 37ª giornata si preannuncia infuocata e decisiva per ogni obiettivo stagionale. Napoli-Parma e Inter-Lazio sono i due big match che possono decidere il tricolore. In zona Champions, Roma-Milan sarà uno spareggio diretto, con Bologna, Juve e Atalanta a guardare con interesse. Sul fronte salvezza, il Monza è già retrocesso, ma Empoli, Venezia, Lecce, Verona, Parma e Cagliari lottano ancora. Scontri diretti come Cagliari-Venezia e Monza-Empoli potrebbero risultare decisivi. Tutte le partite avranno luogo quasi certamente in simultanea domenica 18 maggio, restituendo alla Serie A un finale drammatico, intenso e tutto da vivere.

Calendario 37a giornata di campionato