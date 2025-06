Wimbledon si avvicina e sui campi d’allenamento dell’All England Club si respira già aria di grande tennis. Fra i protagonisti attesi del torneo c’è Jannik Sinner, reduce da una sorprendente eliminazione ad Halle, determinato a ritrovare la forma ideale per lo Slam londinese. Ma a pochi minuti dal suo ingresso nell’area Aorangi – zona riservata ai top player – l’altoatesino è stato coinvolto in un’imprevista e divertente sfida dalla numero 1 del circuito WTA, Aryna Sabalenka.

La campionessa bielorussa, già in campo da oltre un’ora, ha interrotto l’allenamento del tennista italiano con una proposta insolita: colpire un tubo di palline posizionato sul fondo campo. Il gioco aveva una regola precisa: ogni centro avrebbe costretto uno dei membri dello staff dell’altro giocatore a fare delle flessioni.

Two world No.1 players. One challenge. Who comes out on top? #Wimbledon | @janniksin | @SabalenkaA pic.twitter.com/eHP8UHWFVn

— Wimbledon (@Wimbledon) June 24, 2025