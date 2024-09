Sfuriata pesantissima in diretta: “Quel club è stato troppo arrogante”

Duro attacco da parte del giornalista in diretta: ha pesantemente criticato la big per il suo atteggiamento, è stata troppo arrogante

Il mondo dello sport corre veloce, un giorno vinci e sei un eroe, quello successivo non riesci a trionfare e diventi un ‘bidone’. D’altronde è difficile mantenere alta l’attenzione quando le competizioni da disputare sono tante e gli obiettivi sempre più elevati.

Lo sta scoprendo, nel mondo del calcio, anche l’Inter: autentica dominatrice dello scorso campionato, sta ora vivendo di alti e bassi questa stagione. Il passo falso ad inizio campionato contro il Genoa, quindi la ripartenza con la vittoria contro il Lecce e il poker rifilato all’Atalanta, poi un altro inciampo con il pari di Monza e la prestazione sontuosa contro il Manchester City.

Montagne russe che hanno portato alla sconfitta nel derby contro il Milan. I rossoneri alla vigilia sembravano spacciati, con Fonseca sull’orlo dell’esonero. Ci ha pensato Gabbia all’89’ a mandare in estasi il popolo rossonero e far sprofondare nella tristezza quello nerazzurro. Una tristezza mista a preoccupazione perché la squadra è sembrata lontana parente di quella che ha schiacciato il campionato lo scorso anno ed è venuta meno proprio nei suoi uomini cardine, come Lautaro Martinez ancora a secco di gol in questa stagione.

Proprio l’Inter è stata l’obiettivo di un durissimo attacco arrivato in diretta. Una critica feroce che sa anche di avvertimento: così non si potrà vincere di certo.

Inter, l’attacco di Rossi: “Arrogante e supponente”

La sconfitta nel derby non poteva passare inosservata ed è normale che abbia sollevato più di qualche perplessità sull’Inter.

Anche perché i nerazzurri sono apparsi una squadra dalle due facce, che necessita di uno stimolo in più per rendere al meglio, cosa che non accadeva lo scorso anno. Così intervenuto a Ti Amo Calciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista Gian Luca Rossi ha analizzato in maniera dura il momento della squadra di Inzaghi. “Il tecnico in conferenza ha detto una cosa allarmante. Nessuno riesce ad azzerare il percorso: quindi hai giocato in maniera arrogante e supponente, come fatto a Monza“.

Una situazione che non può che portare a risultati come quelli di domenica sera: “Ce l’ho con l’Inter, Inzaghi non li sa motivare. Mkhitaryan e Calhanoglu dormivano“. Per il giornalista i nerazzurri hanno avuto un atteggiamento altezzoso, un po’ come si è visto anche a Monza: “Vedo aria di superiorità e fa male. Hai fatto una figuraccia“.

Complicato pensare di poter piazzare il bis in campionato e fare strada in Europa se l’atteggiamento è questo e Rossi lo dice chiaramente nel suo intervento. “Se fai l’arrogante non vinci – le sue considerazioni – . Se pensi che ti basta giocare al 70%, avrai molti giri a vuoto“. Domenica sera si è visto chiaramente ed allora l’allarme è lanciato: “Se giochi senza la fame di un anno fa, non vinci il campionato ed è grave“. Ad Inzaghi e l’Inter il compito di ritornare quelli della scorsa stagione per confermare i pronostici e fare il bis scudetto.