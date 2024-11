Si vede tutto: fan sconvolti, il look trasparente è pazzesco

Vestito trasparente e senza lingerie per la supermodella che ha incantato con un vestito che lasciava intravedere tutto il suo corpo

Un nude look da incanto, trasparenze che lasciano senza parole. Milano ai piedi della supermodella che ha deciso di presenziare ad un evento esclusivo mostrando il meglio di sé.

Lei non ha certo bisogno di presentazioni, è una delle modelle più famose e ricche al mondo: è Irina Shayk la protagonista assoluta dell’evento che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano. La bella russa è stata capace di lasciare senza parole i suoi fan e tutti i presenti. Il motivo? Per capirlo basta guardare le immagini che arrivano dalla serata e il vestito scelto dalla 38enne per estasiare i suoi ammiratori e non solo.

La scelta dell’outfit è ricaduta su un mini-dress trasparente, sfoggiato con grande audacia: un tessuto colore nude, esaltato da una cascata di gioielli argentati che dava ancora più luminosità. A rendere più attraente la bellissima modella la decisione di non indossare la lingerie, creando un effetto vedo-non vedo da far impazzire tutti i fan.

Irina Shayk continua ad incantare: nude look da favola

La scelta di Irina Shayk ha rubato la scena ed ha mandato in estasi tutti i fan della bella modella russa che è diventata ancora più famosa anni fa, quando ha avuto una relazione con Cristiano Ronaldo.

La coppia per qualche anno è stata sulle copertine di tutti i giornali, prima che la relazione finisse. “Mi faceva sentire brutta” ha detto di Ronaldo la russa. CR7 è ora felicemente impegnato con Georgina Rodriguez ed ha quattro figli da crescere. La modella russa ha invece continuato la sua carriera e la sua vita lontana dai riflettori calcistici. Dal 2015 al 2019 ha avuto una relazione con l’attore Bradley Cooper con il quale ha avuto una figlia, nata nel marzo 2017.

Supermodel Irina shayk stuns in a silver bejeweled mini-dress for a vegan beauty event in Milan on Sunday. ✨ pic.twitter.com/aziUS1OxkZ — Celebrity News (@Celebsupdated1) November 4, 2024

Oltre alla vita privata, Irina Shayk ha continuato a sfilare e ad essere una delle modelle più pagate al mondo. I suoi guadagni sono da record, così come la sua bellezza. Un assaggio si è avuto anche a Milano, durante una serata di gala che l’ha vista assoluta protagonista. Un outfit scelto per esaltare ancora di più la sua immensa bellezza e che ha mandato in tilt i suoi ammiratori e ha lasciato tutti senza parole. Un nude look che lascia intravedere tutte le sue splendide forme, bellezza da dea per Irina Shayk.