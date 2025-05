Ribaltone clamoroso al Giro d’Italia. Simon Yates, 32 anni, alfiere del team Visma, ha compiuto una straordinaria impresa sul colle delle Finestre e ha soffiato la maglia rosa al messicano Del Toro. Il britannico è andato a prendersi il secondo Grande Giro, una statistica più unica che rara soprattutto nelle ultime annate. Professionista dal 2014, nel 2018 si è visto soffiare la Maglia Rosa dal connazionale Chris Froome proprio sul colle delle Finestre. Una desolazione che gli è rimasta sul groppone. Ecco perché il colpaccio del Sestriere ha il sapore della vendetta. Ma sopratutto Simon Yates deve ringraziare Del Toro e Carapaz che si sono comportati come Nibali e Roglic nel 2019. E tra i due litiganti sudamericani ha vinto e convinto il piccolo britannico. Domani, domenica 1 giugno, sarà incoronato a Roma.

Tappa entusiasmante

Penultima tappa del Giro d’Italia, tappa regina. Altra frazione di straordinaria durezza accentuata dalle fatiche accumulate nella precedente. Tappone di 205 chilometri con tre Gran Premi della Montagna e 4.500 metri di dislivello. Ed un finale iconico, affidato al Colle delle Finestre ovvero la Cima Coppi (2.178 metri ), la più alta della Corsa Rosa. Una salita leggendaria di 18,5 chilometri di cui 7,8 di sterrato con un totale di 45 tornanti, un dislivello di 1.694 metri ed una pendenza media del 9,2%. Un percorso unico “che ti fa addirittura cambiare lo stile della pedalata”, come ha detto Paolo Savoldelli, oggi 52enne, un passista-scalatore vincitore di due Giri che ha fatto il Finestre nel 2005 e non l’ha più dimenticato.

Partenza da Verres (Valle d’Aosta) alle 10.50, fuga di 31 corridori con 9 italiani. Archiviati i primi due Gran Premi della Montagna (Corio e il Colle del Lys) e i due traguardi volanti, la gara si accende a 45 chilometri dall’arrivo. Alle 14.29 comincia la salita alla Cima Coppi.

La svolta sul Colle delle Finestre

Parte in testa Alessandro Verre, Harper lo supera, Simon Yates stacca Del Toro e Carapaz. Folla oceanica sul Colle delle Finestre, passa per primo l’australiano Harper inseguito da Yates. Del Toro e Carapaz scollinano con 1’43 di ritardo sul britannico che sogna il ribaltone. Si forma un quartetto in discesa: Yates, Van Aert, Rochas e Marcellusi. La maglia rosa e l’ecuadoriano si marcano stretto perdendo il contatto con lo scalatore principe della Visma. Harper vola verso i 2.033 metri del Sestriere, dietro tira aria di rassegnazione. Van Aert trascina Yates, suo compagno di squadra. Chapeu: il capitano al servizio del suo gregario! Ultimi quattro chilometri adrenalinici. Harper irraggiungibile, Simon Yates festeggiato in corsa dalla folla. L’australiano vince a braccia alzate, secondo Verre, terzo e trionfante Simon Yates, autore di un capolavoro. Suo il Giro d’Italia 2025, meritatamente. Ha spodestato Del Toro con forza, sapienza tattica, talento, mestiere. A Roma l’incoronazione.

L’ordine di arrivo

1. Harper in 5h27’20 2. Alessandro Verre (+1’29) 3. Simon Yates (+1’57) 4. Garofoli (+3’52) 5. Rochas (+3’57) 6. Marcellusi (+4’31) 7. Verona (+4’31) 8. Poole (+6’45) 9. Del Toro (+7’10) 10. Pellizzari (7’10).

La classifica generale

1. Simon Yates 2.Del Toro (+3’56) 3. Carapaz (+4’00’ 4. Derek Gee (+6’23) 5. Caruso (+7’32) 6. Pellizzari (+9’28) 7. Bernal (+12’42) 8. Rubio (13’25) 9. McNulty (+13’36) 10. Storer (+14’27).