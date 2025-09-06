Pronostico centrato ma non scontato: la finale degli Us Open di New York è Sinner- Alcaraz. Jannik ha battuto in semifinale Auger-Aliassime in 4 set; Carlitos, spietato, ha piegato Djokovic per la prima volta sul cemento. E domenica giocherà l’ultimo atto Slam dopo quelli del Roland Garros e Wimbledon.

Infinito Sinner

Ancora in finale a New York come un anno fa. Domenica alle 8 di sera italiane difenderà il titolo contro l’amico e rivale Alcaraz. In palio oltre al trofeo degli US Open ci sarà anche il n. 1 del mondo. La semifinale dell’azzurro è stata tutt’altro che facile. Auger-Aliassime, n. 27 del mondo, ( ma da lunedì sarà 13esimo), ha probabilmente disputato la miglior partita della carriera. Una battaglia durata 3h21’.

Punteggio finale: 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. Sinner è il quarto giocatore nell’era Open a raggiungere 5 finali consecutive in tornei dello Slam. Ha detto Jannik a fine match: “Oggi Felix ha giocato davvero bene, solido di rovescio, ha servito bene e ha fatto vedere un livello altissimo. Quanto a me credo di avere giocato un’ottima partita. Ho cercato di rispondere a più palle possibili e ho avuto anche altre chance nel quarto set per chiudere prima. Il bello dello sport sono proprio gli alti e bassi”. Jannik ha dovuto superare anche delle difficoltà fisiche: una piccola fitta allo stomaco risolta rapidamente.

Alcaraz spietato

In semifinale contro Sua Maestà Nole Djokovic, Alcaraz ha dato una grande prova battendo il serbo per la prima volta sul cemento. E’ stata una sfida tra generazioni: ci sono 16 anni di differenza tra Carlos e Nole: 22 anni lo spagnolo, 38 anni il serbo. Alcaraz dopo 3 anni, torna il finale agli US Open. Nel 2022 lo Slam di New York lo ha immortalato giovane prodigio con le stigmate della predestinazione a campione affermato. Contro Djokovic aveva perso le ultime 2 sfide ma si è riscattato alla grande contro un campione infinito che lunedì tornerà n. 4 del mondo. Per Carlitos il match con Sinner arriva la terza finale Major in stagione dopo Parigi e Londra, la settima in carriera.