Jannik Sinner ha conquistato la finale dell’ATP Vienna. Ha battuto l’australiano De Minaur in meno di 90’ (6-3,6-4). Un risultato fin troppo punitivo per il n. 7 del mondo anche se la vittoria di Jannik non è mai stata davvero in discussione. Sinner ha servito il 67% di prime ottenendo il 74% dei punti. Sinner ha fatto anche quattro Ace. Domenica torna in campo alle 14 per il gran finale di Vienna. Una curiosità: Jannik si è sempre fatto apprezzare per la propria professionalità, per una calma serafica, sempre molto lontano dalle proteste e dagli atteggiamenti sopra le righe. A Vienna è successo l’incredibile: una rara e moderata discussione in campo: l’altoatesino ha ricevuto un richiamo per violazione di tempo sul suo servizio. Una volta chiuso il game l’azzurro ha rivolto un’occhiataccia al giudice di sedia e poi è andato a parlare pronunciando un nitido “hai sbagliato”. Tutto qui. La partita è stata molto fisica soprattutto il primo set. Nel dettaglio.

Primo set

Partita iniziata alle 15.11 e subito Sinner si aggiudica il primo e secondo game. Idem il terzo e il quarto. Un 4-0 in 14minuti. Cede il quinto con il servizio (4-1) ed un paio di errori. Cede anche il sesto ai vantaggi (4-2). Poi rimedia (5-2). Accorcia De Minaur (5-3) ma Sinner alza il ritmo e chiude il set (6-3) in 44 minuti. SECONDO SET-Inizia alle 15.58 e De Minaur col servizio passa (0-1). Jannik rimedia subito (1-1). Alunna Alex con un ace (1-2). Sinner replica (2-2); quindi doppio fallo australiano e il match svolta (3-2); ma Alex è un gatto, sa difendersi e conquista il 3-3 ma cede il game successivo (4-3). Sinner col suo terzo ace della partita va 5-3 ma cede l’ottavo game (5-4) non il nono e Jannik chiude (6-4) set e match in un’ora e 27 minuti.

Il cammino viennese dei due tennisti

Al penultimo atto del torneo Jannik è Alex erano arrivati con un passo simile nella forma e nella sostanza: tre vittorie ottenute con autorevolezza. Entrambi senza perdere nemmeno un set. L’australiano si era imposto su Rodionov (sedicesimi),Misolic (ottavi), Berrettini (quarti); solo nel secondo set con il tennista di Sydney ha rischiato grosso, ma De Minaur ha vinto al tiebreak grazie al suo gioco rapido e insidioso. Sinner aveva asfaltato Altmaier (sedicesimi), vinto il derby azzurro con Cobolli (ottavi) non senza brividi nel secondo set; poi venerdì ha superato Bublik arrivando così alla 19esima vittoria indoor di fila. I due tennisti si erano già affrontati ben 11 volte ed ha sempre vinto Sinner che a Vienna ha già trionfato nel 2023 mentre l’anno scorso ha dato forfait. Dopo Vienna Sinner andrà a Parigi per l’ultimo Masters 1000 della stagione.