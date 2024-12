La foto che immortala il numero 1 al mondo sorprende: arriva anche il commento che chiarisce tutto, è sempre la stessa storia

Lo aveva promesso ed ha mantenuto la promessa. Natale in famiglia per Jannik Sinner che sta trascorrendo questi giorni in Alto Adige, circondato dall’affetto dei suoi familiari e dei suoi amici.

Giornate utili per ricaricarsi, per lasciare da parte momentaneamente il tennis e dedicarsi alle vecchie abitudini, come la classica sciata natalizia con gli amici. Una tradizione, come purtroppo è ormai tradizionale l’attacco di Nick Kyrgios. L’australiano non è diventato più buono con il Natale ed ha approfittato subito per portare avanti il suo hobby preferito: mettere sotto accusa il numero 1 al mondo.

La situazione è ormai nota a quasi tutti quelli che seguono, da vicino o da lontano, le vicende legate a Sinner. Da quando è trapelata la notizia della sua positività al clostebol e l’assoluzione dell’Itia, Kyrgios non ha perso occasione di lanciare accuse nei confronti dell’italiano. Ne ha dette di tutti i colori il tennista australiano che qualche giorno fa è tornato in campo dopo un lungo stop.

L’ultima sua frecciata è relativa ad un’immagine che è diventata virale sui social: si tratta di una foto realizzata con l’intelligenza artificiale e che ritrae Sinner e Kyrgios abbracciati e sorridenti con indosso vestiti natalizi.

Sinner, Kyrgios non si smentisce: “Il Grinch”

L’immagine è stata pubblicata nei giorni scorsi dalla pagina Instagram “Chiamarsi Kyrgios” ed è stata immediatamente utilizzata proprio dal tennista australiano per lanciare l’ennesima frecciata al collega-rivale.

Kyrgios, infatti, ha voluto condividere anche lui lo scatto in questione, ma accompagnandolo con una didascalia che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Io e il Grinch” le parole utilizzate. L’ennesimo capitolo di una vicenda che ha ormai stancato un po’ tutti, tranne il diretto interessato. Kyrgios continua a recitare un copione ormai vecchio e noioso, senza peraltro trovare sponda in Sinner che risponde come ha sempre fatto dall’inizio di questa storia: con il silenzio.

Nessuna replica diretta da parte del campione di San Candido che preferisce lasciar perdere le polemiche e tenere la testa soltanto sul campo. Dopo il Natale con famiglia e amici, il 2 gennaio volerà in Australia per prepararsi al primo slam dell’anno. Dopo il match di esibizione previsto per il 7 gennaio, Sinner è atteso al debutto a Melbourne dove si presenterà da testa di serie numero 1 e logico favorito. Per Kyrgios e le sue accuse non c’è spazio.