Sinner choc, ha perso i punti in un modo clamoroso

Per Jannik Sinner non arrivano buone notizie sul fronte ranking: ha perso tanti punti, cosa cambia ora per la sua classifica

Il campo per dimostrare (ma ce n’è ancora bisogno?) di essere il numero 1. Tre settimane dopo il trionfo agli Us Open, Jannik Sinner è tornato a disputare un match ufficiale al torneo di Pechino, superando i sedicesimi di finale contro il cileno Jarry in tre set.

L’ATP 500 cinese è uno snodo importante per la stagione del tennista italiano, che lo scorso anno a Pechino trionfò. Ci sono quindi 500 punti da difendere per blindare ancora di più il primo posto e chiudere da leader indiscusso il 2024 tennistico. Prima però ci sono anche altri appuntamenti a cui Sinner ci tiene a fare bene: il Masters 1000 di Parigi Barcy, quindi le Finals a Torino ed, infine, la Coppa Davis. In mezzo c’è anche il torneo esibizione Six Kings Slam che si terrà dal 16 al 19 ottobre in Arabia Saudita. Un ottobre e novembre belli carichi di impegni che hanno portato però Sinner a prendere una decisione importante: non partecipare all’ATP 500 di Vienna.

Sinner perde i 500 punti di Vienna: come cambia il ranking

L’altoatesino ha preso la decisione di non prendere parte al torneo indoor sul cemento che è in programma in Austria dal 21 al 27 ottobre. Troppi impegni e, come ha detto lo stesso Sinner parlando del calendario troppo pieno, bisogna fare delle scelte.

Così, dopo aver già detto no alla Laver Cup 2024 a cui era stato inviato, ha deciso di rinunciare anche al torneo viennese. Alla Wiener Stadthalle Sinner non ci sarà e non potrà così difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno. Punti che spariranno quindi dalla classifica del tennista italiano e non potranno essere recuperati.

Una rinuncia però obbligatoria, considerata la raffica di tornei cui sarà chiamato a partecipare nelle prossime settimane. D’altronde la classifica non impone al 23enne di giocare ad ogni costo e, numeri alla mano, Sinner può permettersi di lasciare per strada qualcosa senza pagare poi un prezzo caro dal punto di vista del ranking. Attualmente l’italiano comanda la classifica con 11.180 punti, con oltre quattromila punti di vantaggio su Zverev (secondo) e Alcaraz (terzo). Una situazione che non mette a rischio il primo posto in classifica da qui alla fine dell’anno, tranne clamorosi colpi di scena.

Una rinuncia quindi indolore per Sinner che ha apertamente dichiarato il suo grande obiettivo per questo finale di stagione: vincere le Finals di Torino e bissare il trionfo italiano in coppa Davis.