Sinner contro tutti: agli Us Open ha inizio la sua partita doppia, in campo e nella vicenda doping

Sinner contro tutti a New York. Al via gli Us Open (26 agosto-8 settembre). Sorteggiati i tabelloni: Jannik affronterà al primo turno l’americano McDonald. In semifinale affronterà con ogni probabilità Alcaraz.

Per Sinner ha inizio una doppia partita

Per la “Volpe Rossa” adesso ha inizio una partita doppia: c’è la gara del primo turno e c’è l’incognita del ricorso della Wada contro l’assoluzione per il doping. La domanda è: quanto potrà incidere la vicenda della positività sul torneo di Sinner? È vero che Cincinnati ci ha restituito un Sinner in grande spolvero, ma è altrettanto vero che l’azzurro dovrà convivere con gli sguardi sospettosi dei rivali. Una incognita tutta da seguire.

Sinner ha partecipato a 5 edizioni dell’US Open, ma questa è la presenza più delicata. In questa stagione ha vinto 48 match e 5 tornei. Da qui in avanti, almeno fino allo scadere dei termini dell’appello potenziale, Sinner ha un doppio impegno molto pesante. E poi come si comporterà il pubblico a Fluh-sing Meadows dove l’anno scorso Sinner si è fermato ai quarti? Momento indecifrabile: aspettando le scelte della agenzia Mondiale c’è una logorante attesa per capire anche la reazione dei tifosi.

Torneo storico per il nostro tennis

Lo dice il Ct Filippo Volandri: non solo Sinner, ma c’è tantissima Italia al torneo di New York. È un US Open storico. Dice a tal proposito il Ct azzurro:” L’Italia si prepara a una edizione storica dello Slam americano, con cifre notevoli per i nostri colori.

Nel tabellone maschile possiamo vantare 4 teste di serie; nell’ordine: Sinner, Musetti, Arnaldi e Cobolli. E 10 giocatori in totale con Sonego, Fognini, Berrettini, Darderi, Nardi e Bellucci.

Numeri straordinari che tratteggiano la portata e lo spessore del nostro movimento”. Volandri mette anche in evidenza il fatto che, al di là dei Sinner e dei Musetti, l’Italia ha 5 Under 23 nei primi 40 giocatori del ranking che le garantiscono davvero “basi solide e di lunga prospettiva”.

Le azzurre in campo

Nel tabellone femminile c’è Jasmine Paolini, testa di serie n.5, che debutterà contro la canadese Bianca Andreescu. Jasmine cerca conferme. Obiettivo: la rivincita contro la Swiatek. L’azzurra vuole completare la sua estate d’oro: dopo le finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon, ha vinto l’oro olimpico a Parigi in doppio con Sara Errani.

La Errani è al suo 12esimo Us Open: la romagnola torna nel tabellone di singolare dopo 3 anni e debutterà contro la spagnola Bucsa. Elisabetta Cocciaretto è invece alla caccia della sua prima vittoria a New York. Quanto alla Trevisan e Bronzetti al primo turno se la vedranno rispettivamente con la Towlsend e la Sun. Lunedi 26 si parte. La spedizione azzurra è sotto gli occhi del mondo.