Sinner d’Arabia, una vittoria kolossal al torneo di Riad. Ha domato in tre set spettacolo Sua Maestà Djokovic. È in finale del “Six Kings Slam e sabato sfiderà Carlos Alcaraz per un tesoro di 6 milioni di euro. Jannik continua la sua favola tennistica. L’azzurro ha battuto per la quarta volta di fila il serbo in una partita vera, altroché semplice esibizione, come si ipotizzava.Ne è uscita invece una patita straordinaria, carica di emozioni, di colpi memorabili. Punteggio eloquente: 6-2, 7-6, 6-4. Due ore di show, di nervi tesi, di battaglia anche psicologica. Ha vinto lo spettacolo. Djokovic, va detto, a sfiorato la rivincita: cinque giorni prima, al torneo cinese di Shanghai, aveva ceduto a Sinner.

Gara di applausi

Il match è iniziato alle 18,43 (ora italiana), palasport di Riad bombato. Lo speaker mette in evidenza che i due campioni si sono affrontati otto volte ed hanno vinto quattro volte ciascuno. Applausi. Djokovic si è presentato con una vistosa fascia elastica al ginocchio destro. Jannik parte bene, tre ace consecutivi e va agevolmente sul 3-0 in nove minuti. Immediata la reazione del serbo che vince il quarto game. Contro replica di Sinner ed è 4-1. Djokovic nel sesto game inventa una magia e Sinner lo applaude. È 4-2, ritmo sostenuto, i colpi sono spettacolari ed il match svolta a favore dell’azzurro: 5-2. Per Jannik c’è un doppio set point e Sinner non sbaglia e chiude il primo parziale 6-2.

Secondo set, primo doppio fallo dell’altoatesino, e Djokovic va sullo 0-2 con rinnovata spinta. Magia di Sinner e Novak si unisce al pubblico negli applausi; Djokovic regala prodezze. Puro spettacolo. Jannik va sul 2-2. Quinto game e Sinner incappa nel secondo doppio fallo ma riesce a raddrizzare la. barca: è sorpasso, 3-2. Djokovic non ci sta e col servizio va sul 3-3. Terzo doppio fallo di Jannik che sfodera un servizio a 200 Km/h e torna in vantaggio: 4-3. Ma nel game successivo Sinner commette due errori e si va sul 4-4. Ancora un doppio fallo per l’azzurro che rimedia con freddezza e misura:5-4. Djokovic reagisce da par suo e fissa il 5-5. Replica Sinner e fa 6-5. Idem il serbo: 6-6. Necessario il tie break: Nole va rapidamente sul 6-0 e poi chiude il set con un impressionante 7-0.

Decisivo il terzo set

Tensione alle stelle. Sinner vince il primo game ma commette errori nel secondo. Djokovic vince il terzo e va sull’1-2. Tre punti consecutivi e Jannik fissa il 2-2. Nole annulla 4 palle break e centra il 2-3. Sinner paga una insospettabile insicurezza ma rimedia subito strappando ii 3-3 con due rovesci pazzeschi. Cala Djokovic e l’azzurro ne approfitta con il suo miglior game: è 4-3. Sesto doppio fallo di Jannik e Djokovic regala prodezze con cui acciuffa il 4-4. Ma la forza mentale dell’azzurro lo porta al 5-4. Non sbaglia il set point e vince un match difficile, duro, nervoso.Giocherà sabato la finale che vale 5,5 milioni di euro contro Carlitos che ha battuto in due limpidi set (6-3, 6-3) l’amico Nadal.