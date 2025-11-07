Allenamento show a Torino: Sinner e Alcaraz, cioè i primi due tennisti del mondo, hanno scelto di prepararsi insieme alle Nitto Atp Finals (Torino, 9-16 novembre); l’evento di fine stagione che coinvolge gli otto migliori tennisti dell’anno in una sfida stellare. E venerdì mattina si sono presentati nel foyer della Inalpi Arena per il primo faccia a faccia torinese.

I due campioni sono arrivati alle 11 con risate e sorrisi; spettatori i soli giornalisti e gli addetti ai lavori che stanno ultimando l’allestimento delle lounge. Abbracci tra i due team nel segno di un reciproco rispetto e poi Jannik e Carlos hanno incrociato le racchette e cominciato gli scambi a bassa intensità poi hanno aumentato la velocità. La prima ora di allenamento se ne è andata così, probabilmente secondo le intenzioni.

Poi Sinner è Alcaraz traslocano sul Centrale. Ad attenderli circa 4mila persone, soprattutto bambini delle scuole che, con un biglietto da 35 euro, hanno potuto godersi molti dei campioni più amati tra cui Auger-Aliassime, Ben Shelton, Zverev, de Minaur.

Un set vero, 6-3 per Sinner

I due campioni non scherzano. Fanno sul serio. Certo, manca il pathos della gara tuttavia se le danno di santa ragione. Jannik si conferma a proprio agio sul veloce del campo torinese su cui ha trionfato un anno fa. Piazza colpi impressionanti. Carlos replica con deliziose palle corte che mandano in visibilio gli spettatori. Il match termina 6-3 per l’azzurro, ma siccome resta ancora un po’ di tempo, i due decidono di prolungare la sfida disputando anche un tiebreak che questa volta se lo aggiudica lo spagnolo (7-3). Alla fine abbondanza di abbracci per suggellare una amicizia che la rivalità non scalfisce. Anzi.

Appuntamento in finale

Sinner e Alcaraz concludono le due ore di allenamento regalandosi un selfie, puntualmente pubblicato sui social con una didascalia emblematica: “La battaglia per il numero 1”. Sinner punta a chiudere in gloria un anno travolgente. Da gennaio a ottobre ha vinto cinque grandi tornei: Australian Open, Wimbledon, Pechino, Riad (torneo ad inviti) e Vienna a fine ottobre. Tutto questo a 24 anni.