Sinner e il commento eccessivo, scoppia il nuovo caso: “Mi fate ridere”

Jannik Sinner aspetta la semifinale di Shanghai, ma intanto scoppia un nuovo caso: la risposta polemica innesca la bufera

Primo al mondo. Jannik Sinner chiuderà da numero 1 il 2024. Un traguardo già sicuro, conquistato con la semifinale al Masters 1000 di Shanghai e la contemporanea eliminazione di Carlos Alcaraz, attualmente secondo nel ranking ATP, ai quarti da parte di Machac.

Non ci sarà quindi la rivincita per l’italiano contro lo spagnolo, vincitore nella finale di Pechino. I due si ritroveranno in Arabia Saudita per il torneo esibizione che li vedrà impegnati insieme a Djokovic, Nadal (che ha appena annunciato il ritiro), Rune e Medvedev.

Proprio il russo è stato battuto da Sinner nei quarti di finale del torneo cinese, con un punteggio netto di 6-1, 6-4. Una partita senza praticamente storia con l’italiano che ha messo in mostra il meglio del suo repertorio e il russo che ha faticato a trovare ritmo e contromisure ai colpi del numero 1 al mondo. Una sconfitta senza attenuanti quella di Medvedev che nel post gara ha esaltato il rivale con parole al miele: “Lui e Alcaraz sono i migliori al mondo. Sinner serve molto meglio di prima. Ha statistiche pazzesche“. Ma il russo ha dovuto fare i conti anche con un improvviso caso scoppiato proprio dopo la sconfitta contro l’italiano.

Ko con Sinner, scoppia il caso Medvedev: attacco social

La sconfitta contro Sinner è stata spiegata da Medvedev anche con un problema alla spalla che lo ha costretto ad un medical timeout e ha condizionato la sua battuta. Ma c’è chi ha avuto da ridere in maniera molto pesante sulla prestazione del tennista russa ed ha scatenato la durissima reazione del suo coach, Gilles Cervara.

Tutto nasce dal post di un tifoso su Instagram in cui veniva criticato molto duramente l’allenatore di Medvedev. “Ritirati dall’allenare. Il peggior servizio di Medvedev, il peggior gioco a rete, non cambierà mai. Il tuo peggior coaching – le frasi del tifosi –, non cambierà mai“. Un attacco che ha ricevuto la risposta dello stesso Cervara tra i commenti che, tra i commenti, ha voluto rispondere al tifoso contestatore.

“Amo questi messaggi: mi fate ridere molto. Per favore, continuate ad insultarmi – la replica dell’allenatore –. Immagino che state vivendo una vita meravigliosa e appassionata, con persone meravigliose e appassionate. Vorrei vivere la vostra stessa vita e lavoro duramente per riuscirci“. Un botta e risposta che ha innescato la polemica e acceso il dibattito, con il tennista russo a fare da spettatore e il suo coach finito sotto accusa per le recenti sconfitte.