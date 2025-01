Nuova rivelazione sul tennista numero 1 al mondo e il caso doping: spunta una nuova dichiarazione che accende le polemiche

Non basta Kyrgios, ora arrivano nuove dichiarazioni su Jannik Sinner ad accendere le polemiche. Il caso doping continua a tenere banco, in attesa che a decidere sia il Tas di Losanna mettendo la parola fine a tutta la vicenda.

Assoluzione o squalifica, tra queste due strade i giudici del tribunale svizzero decideranno quale percorso intraprendere, decidendo il futuro del campione di San Candido. Nell’attesa però sono le dichiarazioni sul caso che alimentano le polemiche. Kyrgios è quello che più di tutti si è scagliato contro Sinner, accusando il vertice del tennis di usare due pesi e due misure.

Ora però a esprimere il proprio parere sulla vicenda è intervenuto anche Novak Djokovic, che con l’australiano giocherà il doppio a Brisbane, dandogli in qualche modo ragione. Parole che fanno discutere e incendiano ulteriormente il clima. Il serbo ha, infatti, affermato che Kyrgios “ha parlato molto bene di tutto il caso doping di Sinner” e aggiungendo che “ha ragione sulla trasparenza e l’incoerenza dei protocolli e dei confronti tra i vari casi“.

Djokovic è entrato nel dettaglio, ricordando come diversi tennisti sono stati sospesi per non essersi sottoposti ai test o per non aver comunicato la posizione, mentre altri – di livello inferiore – aspettano molto tempo prima di vedere risolto il loro caso.

Sinner, anche Djokovic si schiera contro: “Ha ragione Kyrgios”

Le parole dell’ex numero 1 al mondo sono molto pesanti e affrontano in maniera ancora più diretta il caso Sinner.

Djokovic non mette in dubbio l’involontarietà dell’assunzione, ma invoca un trattamento paritario: “Conosco Sinner da quando era molto giovane – le sue parole in conferenza –, non sembra il tipo di persona che farebbe una cosa del genere, ma mi sono sentito molto frustrato, come la maggior parte degli altri tennisti, nel vedere che siamo stati tenuti all’oscuro per cinque mesi“.

Il riferimento è al fatto che la positività di Sinner è trapelata soltanto a fine luglio, insieme alla sentenza dell’Itia che lo assolveva, pur privandolo dei punti e del montepremi conquistati ad Indian Wells. Un silenzio che per Djokovic non è accettabile: “Non è una bella immagine per il nostro sport“. Il serbo quindi spalleggia Kyrgios nei suoi attacchi al tennista italiano e accende ulteriormente la polemica a due settimane dall’inizio degli Australian Open.

Per Sinner non resta che far parlare ancora una volta il campo e sperare che da Losanna arrivi la parola fine all’intera vicenda, polemiche comprese.