Sinner, ennesimo dato clamoroso: tutte le cifre

Per Jannik Sinner arriva ancora un altro dato che è davvero clamoroso: la cifre non lasciano alcun spazio alle interpretazioni

Il più forte di tutti, almeno ora, almeno in quest’anno. Jannik Sinner ha dato dimostrazione del suo talento e lo ha fatto con una continuità tale negli ultimi mesi da meritarsi l’appellativo di migliore.

Il numero 1 al mondo è assolutamente meritato e lo è nonostante le sconfitte arrivate contro Alcaraz, vittorioso sempre tranne che in Arabia Saudita. I risultati dell’italiano acquistano ancora più valore se si tiene in considerazione ciò da cui è stato circondato negli ultimi mesi. Il riferimento è ovviamente al caso doping, alla positività al clostebol che ha fatto vivere Sinner in un limbo.

Una situazione di incertezza che perdura, considerato che la Wada ha presentato ricorso al Tas di Losanna e la decisione arriverà soltanto il prossimo anno, con Sinner che ha già stilato il piano in caso di squalifica. Con un tale peso in testa, il 23enne poteva crollare ed, invece, è riuscito a tenere botta e anzi a rendere ancora meglio di prima. Vittorie su vittorie che hanno aumentato ulteriormente la sua popolarità e lo hanno fatto diventare a tutti gli effetti personaggio. Ecco allora i paparazzi per la vacanza in Sardegna con Anna Kalinskaya, ecco le prime pagine dei giornali per qualsiasi notizia che avesse a che fare con il suo nome. Ora emerge un altro dato che fa scalpore.

Sinner, re anche in tv: i dati sono clamorosi

Sinner re non soltanto del tennis, ma anche delle tv: grazie ai trionfi dell’italiano, la racchetta nostrana è diventata appetibile anche per le televisioni.

A dimostrarlo sono i numeri da record registrati dai match di Jannik Sinner trasmessi da Sky. Si tratta di alcuni degli incontri più visti della storia del tennis sull’emittente satellitare. Per fare un esempio, la finale di Shanghai vinta contro Djokovic ha fatto registrare uno share dell’11%, il migliore di sempre dopo la finale Wimbledon tra lo stesso serbo e Berrettini. C’è poi la finale di Miami contro Dimitrov con una media di 1.511.000 spettatori e quindi la finale degli Us Open che ha avuto 1.329.000 spettatori medi.

Statistiche che dimostrano la grande attenzione che c’è intorno a Jannik Sinner e quanto il successo del numero 1 al mondo faccia bene a tutto il movimento tennistico italiano. Un successo che si spera possa proseguire ancora a lungo per far diventare il 23enne di San Candido uno dei migliori tennisti della storia.