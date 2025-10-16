Sinner spietato. Esordio da re alla Six Kings Slam Cup di Riad (Arabia Saudita); ha travolto il greco Tsitsipas con un punteggio eloquente: 6-2,6-3. Una vittoria che ha vendicato la sconfitta di Montecarlo peraltro viziata da un errore arbitrale. Jannik è ancora lui : in 75’ ha travolto l’Apollo greco che comunque resta avanti 6-3 negli scontri diretti ufficiali; va detto però che 5 dei primi 6 incontri il greco li ha vinti contro Sinner quando Jannik “era uno sbarbato di belle speranze”, come ha scritto Riccardo Crivelli. Oggi Tsitsipas è un altro giocatore che ha smarrito l’antico ritmo e i colpi per sostenere la velocità del n.2 del mondo. Sinner affronterà in serata Djokovic, l’ennesimo atto della sfida generazionale. La sfida che ha cambiato tutto nella carriera di Sinner a partire da quella semifinale in Australia nel 2024 che aprì la strada al primo Slam.

Sinner-Djokovic, duello in semifinale

Su Netflix stasera c’è il match tanto atteso. Dice Sinner: “È sempre bello affrontare una leggenda come Nole. Lui è un esempio per tutti noi, ha ancora fame di vittoria”. Va detto che la tendenza degli ultimi incontri parla chiaro, ed è tutta dalla parte dell’azzurro. Jannik è cresciuto, ha tirato fuori muscoli e carattere, gli sono serviti e serviranno per arginare la tecnica e la personalità del serbo. A Riad, Sinner ha sfoderato un diritto a velocità impressionante, un solido rovescio e una seconda velenosa al servizio. Buon segno.

Gli altri azzurri

Lorenzo Musetti torna a giocare in Europa dopo aver disputato 3 tornei in Cina. Sfida a Bruxelles il tedesco Hanfmann n. 139 del ranking. Sul cemento indoor di Bruxelles carrarino avrebbe potuto giocare il derby con Matteo Arnaldi ma il sanremese è stato sconfitto dal tedesco e quindi niente derby. Viceversa se Musetti dovesse conquistare l’ATP 250 belga arriverebbe a toccare la quota massima di 3.685 punti nella Race. Punti indispensabili per qualificarsi alle ATP Finals di Torino (9-16 novembre). Mercoledì ad Amalty (ATP250) Cobolli ha battuto Hijikata 6-4,7-6. Oggi tocca a Darderi. Matteo Berrettini cerca la seconda vittoria di fila con Humbert. Buona la prima di Sonego al 250 di Stoccolma contro Fery (6-4,6-2).