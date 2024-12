Sinner ha ‘ricambiato’ idea: cosa è successo nelle ultime ore

Per il tennista italiano arriva un nuovo ribaltone che cambia le carte in tavola: tutte le novità arrivate nelle ultime ore

Anche quando il tennis è fermo, in attesa dell’inizio della nuova stagione, Jannik Sinner fa parlare di sé. L’altoatesino deve essersi ormai abituato ad essere sempre e comunque sotto i riflettori.

Il prezzo da pagare per il successo e per essere il migliore al mondo in questo momento. Non ha avuto rivali il 23enne italiano nel 2024 con appena sei sconfitte racimolate durante l’anno e una progressione da far paura agli avversari: due Slam, le Atp Finals, la Coppa Davis ed altri tornei, compresi tre Masters 1000, sparsi qua e là.

Un anno magico che ha avuto anche momenti complicati. Facile il riferimento al caso doping, ancora lontano dall’essere chiuso definitivamente. Ma facile anche parlare dei tanti, forse troppi, gossip che hanno riguardato anche la sua vita privata. Nonostante la riservatezza di Sinner, la relazione con Anna Kalinskaya ha fatto comunque parlare e lo sta facendo ancora. La coppia sembrerebbe essere ‘scoppiata’ o almeno in pubblico i due non si vedono da tempo e i segnali che arrivano dalla russa (dai post social alle assenze agli eventi più importanti) non fanno presagire nulla di buono.

Ora però ci sarebbe una novità che rimetterebbe tutto in discussione, con un nuovo inatteso ribaltone per la coppia Sinner-Kalinskaya.

Sinner, vola a Miami: pace con la Kalinskaya?

Nessuna conferma ufficiale, nessuna dichiarazione diretta e, ad onor del vero, mancano anche foto o video, ma – Jannik Sinner sarebbe volato a Miami, lì dove si trova da qualche settimana anche Anna Kalinskaya.

Il numero 1 al mondo sarebbe stato avvistato in Florida per gli ultimi giorni di riposo prima di riprendere la preparazione. Un viaggio che potrebbe essere legato alla presenza negli Stati Uniti anche della tennista russa. Un tentativo di fare la pace, di chiudere la relazione definitivamente o nulla di collegato alla Kalinskaya?

Una risposta definitiva non c’è e probabilmente non ci sarà a breve, considerata la riservatezza di Sinner. Di certo ci sono alcuni segnali social che non fanno pensare ad una rappacificazione. Tra i tanti il fatto che il tennista italiano non abbia pubblicato sui social un messaggio di auguri per il compleanno della 26enne russa, lo scorso 2 dicembre. Tutti indizi che portano ad una rottura, ipotesi però messa in dubbio dal (presunto) viaggio a Miami del campione di San Candido. Il mistero sulla coppia (o non più coppia) dunque continua.