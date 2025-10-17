Ciclone Sinner. Ha travolto in semifinale sua maestà Djokovic (6-4, 6-2) e sabato alle ore 20 circa si gioca il titolo della ricchissima Six Kings Slam Cup contro Carlos Alcaraz. È la 16esima volta che i due si incontrano. In palio 6 milioni di dollari. Jannik è arrivato in finale dominando il 38enne serbo; Carlos Alcaraz ha passeggiato sullo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-2, 6-2.

Dimenticati per Jannik i crampi cinesi, Alcaraz ha superato le noie alla caviglia. Entrambi sono in gran forma. Sabato, non prima delle 20, andrà in scena la stessa finale che ha deciso gli Slam di Parigi, Wimbledon, New York. Va detto che il torneo arabo non porta punti nel ranking ma chi vince si ritrova con il portafoglio più gonfio, oltre 6 milioni di euro, una cifra che supera anche il massimo premio economico previsto nel circuito professionistico e che è fissato a 5 milioni di dollari per chi alza la Coppa degli Us Open. Agli altri 5 partecipanti è andato un gettone niente male di 1 milione e mezzo di dollari.

Scontro generazionale

La partita tra Sinner e Djokovic è stata anche un confronto generazionale: Jannik 24 anni, Novak 38. Il bilancio ufficiale dei loro confronti diretti vede in vantaggio l’azzurro con 6 vittorie di cui 2 quest’anno (Parigi e Wimbledon). Nole si è inchinato applaudendo al ritmo di Sinner. Jannik nel primo set ha messo a segno l’83% di prime ricavandone l’85% di punti; la resistenza serba si è sgretolata pian piano tanto che nel secondo set si è polverizzata. Match risolto in 63’ con 10 ace e più di 4 punti su 5 con la seconda. Settimo successo complessivo sul “monumentale avversario” (copyright Riccardo Crivelli). Ha detto Sinner: “Mi piacerebbe servire tutte le volte come ho fatto stavolta. Cerco sempre di migliorare, dal lancio di palla al movimento della battuta. Il segreto è non far capire al tuo avversario dove tirerai il servizio. A Riad ha funzionato davvero alla grande. In ogni caso va detto che Nole è un modello per i più giovani”.

Gli altri azzurri

Musetti e Paolini avanti tutta. Le Finals sempre più vicine. Lorenzo galoppa a Bruxelles; Sonego a Stoccolma ha battuto agli ottavi l’americano Kovacic. Ad Almaty (Kazakistan) Cobolli oggi se la vedrà con l’australiano Duckworth. Eliminati Berrettini a Stoccolma e Darderi ad Almaty. Infine Jasmine Paolini: a Ningbo (Cina) l’azzurra si è imposta 6-2, 7-5 sulla russa Kudermetova in un’ora e mezzo.