Ormai è un appuntamento fisso anche per il numero 1 del tennis mondiale: hanno rivelato tutto, scoppia l’ennesima polemica

Sì, può essere chiamata ossessione. Difficile trovare una parola che descriva meglio quello che è diventato Jannik Sinner per Nick Kyrgios.

Il tennista australiano sembra avere un unico argomento di conversazione da quando è stata annunciata la decisione dell’Itia di non squalificare il campione italiano per la positività al clostebol. Da quel giorno di fine luglio in poi, Jannik Sinner è diventato il nome più volte pronunciato da Kyrgios che ha utilizzato ogni occasione possibile per attaccare il 23enne di San Candido.

Attacchi in serie ai quali l’italiano ha sempre evitato di replicare, mostrando fuori dal campo la stessa maturità e intelligenza fatta vedere durante le partite. Sinner va avanti per la sua strada e non si cura delle frasi di Kyrgios, mentre l’australiano ormai è diventato ripetitivo, con un copione sempre uguale. Così non sorprende quel che ha affermato durante il podcast Nothing Major, parlando del suo ritorno in campo e della “Foto assurda fatta con l’intelligenza artificiale. Ne possiamo fare una con il clostebol?”..

Kyrgios ha parlato di un possibile incrocio in campo con Sinner ed ha lanciato la sua sfida: “Porterei ogni persona del pubblico contro di lui: riuscirei a trasformare la partita in una rivolta – le sue dichiarazioni –. Sparirebbe ogni forma di rispetto e fare di tutto pur di vincere“.

Sinner, l’ultima polemica di Kyrgios

Parole che hanno ovviamente catturato l’attenzione, soprattutto sui social dove è già in atto una vera e propria battaglia tra i tifosi di Sinner e quelli che sono dalla parte dell’australiano.

Ecco allora spuntare varie immagini create con l’intelligenza artificiale ed una di queste fa discutere. Si tratta di una foto dove si vede Sinner con un vestito grigio davanti ad una bara aperta con dentro Kyrgios. L’immagine è accompagnata dalla frase: “Sinner e Kyrgios dopo il loro match agli Australian Open“.

Ironia decisamente eccessiva che ha ricevuto anche la risposta del tennista australiano. Ovviamente la replica non può che tirare in ballo l’ossessione di Kyrgios: il caso doping. Ecco allora che il 29 ha commentato così l’immagine: “Foto assurda con l’intelligenza artificiale. Possiamo farne una con il clostebol?”

Il riferimento non ha bisogno di spiegazioni e testimonia ancora una volta quanto sia ossessionato dal caso che ha coinvolto lo stesso Sinner. Attacchi ripetitivi e che hanno un po’ stancato i tifosi di Sinner e gli appassionati di tennis non schierati. Forse sarebbe davvero un bene che a parlare fosse solo il campo.