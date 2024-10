Sinner, il dato è clamoroso: ecco cosa è successo

C’è un dato clamoroso che riguarda Jannik Sinner e che lo mette al pari degli altri grandi della storia del tennis

Il migliore al mondo: parola di Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo non ha esitato a fare i complimenti a Jannik Sinner prima della finale del Masters 1000 di Shanghai, altro torneo che ha visto il tennista italiano arrivare fino in fondo e conquistare il pubblico.

Proverà a farlo anche a Torino, tra meno di un mese, alle ATP Finals: a Sinner manca, infatti, la vittoria in un torneo davanti ai propri tifosi e, dopo aver saltato per infortunio Roma quest’anno, spera di poter abbattere il tabù nel torneo che di fatto chiude la stagione. Prima da allora c’è altro da fare, come il torneo esibizione in Arabia Saudita che lo metterà di fronte anche ad Alcaraz e a Nadal, in una delle ultime esibizioni del campione spagnolo che ha da poco annunciato il ritiro.

Ma intanto Sinner si prende la scena e i titoli: conquista tutti, in campo e fuori, per il suo modo di giocare e per il suo compiere sempre e comunque il gesto giusto, che sia con gli avversari, con in tifosi o con un raccattapalle. I tifosi sui social lo esaltano e mettono in evidenza un dato che rende meglio di qualsiasi altro numero la grandezza del 23enne di San Candido.

Sinner, punta al primato di Federer

È Sinner mania anche sui social. X è pieno di commenti che vedono protagonista proprio il campione italiano, ormai sicuro di restare numero 1 al mondo fino alla fine del 2024.

Il prossimo anno avrà molti punti da difendere, visto la continuità mostrata in questa stagione, ma intanto si gode i complimenti dei suoi tifosi. Come quello che scrive che “questo Sinner può fermarlo solo l’invidia e incompetenza della Wada“, chiaro riferimento al ricorso al Tas di cui si attende l’esito. Ma non c’è tempo per i cattivi pensieri per celebrare “un 2024 da sogno, per lui ma anche per chi ama il tennis e il movimento italiano” come scrive un altro tifoso. E c’è chi lo definisce “un diamante“ e “una perla rara“.

A dimostrarlo un dato evidenziato da un altro tifoso: “44-0 il bilancio di Sinner contro tennisti non top 20 nel 2024. Se riuscisse a mantenere l’imbattibilità fino al termine dell’anno, migliorerebbe il primato di Federer, che nel 2011, chiuse la stagione con un bilancio di 43 vittorie su 43 contro non top 20“. Un altro record nel mirino per chi ha deciso di riscrivere la storia del tennis: A tinte tricolori.