Sinner, il gesto in diretta della rottura

Per il campione italiano non ci sono soltanto i successi sul campo: il video testimonia ormai che la separazione è inevitabile

Se tre indizi fanno una prova, per Jannik Sinner e Anna Kalinskaya la rottura pare essere una certezza, considerata la quantità di segnali che vanno nella direzione della separazione. I due sono mesi ormai che non si fanno vedere più insieme e la tennista russa non è apparsa al fianco del suo (ex?) fidanzato nei momenti della festa sia alle ATP Finals di Torino che a Malaga per la Coppa Davis. Un’assenza che ha fatto rumore, considerato che i due erano soliti assistere ai match del partner e che la Kalinskaya era sugli spalti agli Us Open per la finale contro Fritz.

Fu proprio in quell’occasione che arrivò un bacio pubblico che sembrò il preludio a qualcosa di più, tanto che proprio nei giorni successivi iniziò a serpeggiare la voce di una possibile proposta di matrimonio. Nozze smentite in prima persona sia da Sinner che dalla Kalinskaya, cosa invece non fatta nelle ultime settimane per i gossip sulla rottura tra di loro.

Oltre all’assenza della 25enne a Torino e Malaga, ci sono anche altri indizi che fanno pensare che la relazione sia ormai arrivata alla conclusione. La Kalinskaya si sta godendo il relax con amici e famiglia, tra Mosca e Miami. Proprio dagli Stati Uniti è arrivato il gesto che può rappresentare un’ulteriore conferma della rottura con Sinner.

Sinner, con Kalinskaya è rottura: c’è il gesto che lo conferma

Proprio nelle sue vacanze a Miami, Anna Kalinskaya ha voluto anche cambiare il proprio look con una novità di taglio e colore per i capelli. Una scelta che ha alimentato i dubbi sul rapporto con Sinner, considerato che tradizione vuole che le donne scelgano spesso di cambiare acconciatura quando chiudono una relazione.

Che sia questo il caso? Da parte dei protagonisti non c’è nessuna conferma o smentita ufficiale, ma certo sembra molto strano che da settimane ormai la coppia non si è più fatta vedere insieme. Inoltre, a far rumore anche un like della tennista ad un post di un utente che evidenziava come Sinner non l’apprezzi abbastanza. Sarebbe proprio questa la motivazione, oltre ad alcune dichiarazioni che non sono piaciute alla Kalinskaya, alla base della presunta rottura tra i due.

In attesa che i due tennisti rendano pubblico il loro stato sentimentale, non resta che affidarsi agli indizi e quelli sulla rottura crescono ogni giorno di più.