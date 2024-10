Sinner in finale a Pechino, sfiderà Alcaraz: sarà la sua settima finale nel 2024

Jannik Sinner ha raggiunto la finale dell’ATP di Pechino, dove affronterà il suo amico e rivale spagnolo Carlos Alcaraz. Nella semifinale del China Open, il numero uno del mondo ha superato in due set il giovane cinese Yunchaokete Bu, con un punteggio di 6-3, 7-6 (7-3). Sinner ha elogiato il suo avversario, definendolo un “giocatore molto buono” e riconoscendo che la Cina ha ora un tennista promettente tra i primi 100.

Sinner sulla finale

In conferenza stampa, Sinner si è dichiarato soddisfatto della sua performance e ha espresso entusiasmo per la finale contro Alcaraz. “Ci conosciamo bene, ci prepareremo e poi vedremo domani,” ha commentato, sperando che sarà un bel match. Ha anche sottolineato l’importanza della stagione in corso, parlando delle sfide future e dell’importanza di ogni partita come test per il suo stato di forma.

Un anno di successi

Sinner ha fatto un bilancio positivo del suo 2024, descrivendo il suo viaggio verso la settima finale stagionale come un “momento molto delicato”. Ha evidenziato l’importanza di ogni incontro, specialmente la finale che lo attende, che rappresenta un’importante opportunità per dimostrare il suo livello di gioco. Il tennista italiano andrà a caccia del settimo titolo in questa stagione, con l’impressionante saldo di 59 vittorie e 5 sconfitte.

Il doppio

Nel frattempo, nel torneo di doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale, la loro quinta di questa stagione, dopo aver sconfitto l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. In finale, affronteranno la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten.