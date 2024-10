Sinner in finale a Shanghai, battuto in 2 set il talentuoso ceco Machac. Domani la finale

Sinner, altro capolavoro. Ha battuto in semifinale, in 2 set combattuti, il ceco Machac: 6-4, 7-5. E’ in finale al Masters 1000 di Shanghai. Di più, Jannik Sinner è il primo italiano nella storia a chiudere l’anno da n. 1 al mondo. L’azzurro è il più forte di tutto, anche delle note vicende extra-sportive. Ancora una volta ha messo in vetrina una straordinaria forza mentale che ha rari precedenti nella storia dello sport in generale. Onore all’avversario che ha giocato una partita di altissimo livello.

Sinner è stato cinico nei momenti chiave di entrambi i set. Chiude il 2024 da leader incontrastato; con questa semifinale ha centrato uno dei traguardi più prestigiosi. Jannik ha allungato il vantaggio su Alcaraz nella Race a 3270 punti, meta irraggiungibile per lo spagnolo. Con Shanghai, Sinner ha raggiunto 11 semifinali su 14 tornei, e la vittoria n. 64 con soli 6 ko. La finalissima sarà domenica alle 10.30. Sinner ha conquistato l’ottava finale di questo straordinario 2024. Chapeu.

Il commento di Jannik

L’azzurro, a fine gara, ha detto: ”Chiudere l’anno da n.1 al mondo è un sogno. Oggi Machac ha dimostrato tanto talento, produce un tennis fantastico ed aggressivo. Ho perso subito il servizio, poi ho cercato di giocare ogni punto è di scambiare il più possibile. A Miami ho giocato bene. Le condizioni erano ideali. A Cincinnati non è stato facile, è stata una settimana mentale. La finale? Ogni finale e’ diversa, devo giocare il meglio possibile per trovare le giuste soluzioni. Chiedo sempre il massimo e voglio vivere bene queste situazioni“.

Gara equilibrata

Partenza alle 10.40 (ora italiana). Primo set a lungo equilibrato. Dopo 37’ match sul 4-4. Poi Jannik accelera con paio di magie e chiude 6-4 in 44’. Il ceco si batte come un leone facendo leva su una eccellente condizione atletica che gli permette una notevole velocità di esecuzione. Ma il glaciale Sinner non si scompone.

Secondo set, il ceco forza il ritmo, rischia, fa qualche errore di troppo ma va sul 2-2 con qualità. Il match supera l’ora di gioco e Jannik si porta sul 3-2 con un ace micidiale. Machac reagisce e conquista il 3-3. È ancora equilibrio. Settimo game e Sinner passa al comando: 4-3 non senza rischio. Ottavo game, il potente servizio del ceco lo porta sul 4-4. Nono game, Sinner commette un doppio fallo, si complica la vita, annulla però due palle break e conquista il 5-4. Ma poi perde il successivo ed è 5-5 rimediando immediatamente: 6-5. E conclude il match 7-5 in 1h42’.