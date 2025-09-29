Sinner in semifinale a Pechino per la terza volta consecutiva. Nella notte italiana al China Open Jannik ha battuto l’ungherese Fabian Marozsan 6-1, 7-5. Martedì affronterà l’australiano De Minaur. Sinner ha vinto in 1h20’ una partita dai due volti: dominata nel primo parziale e molto più combattuta nel secondo in cui addirittura il n.2 del mondo è andato sotto di un break riuscendo a ribaltare la situazione vincendo gli ultimi 3 giochi consecutivi.

La soddisfazione dell’azzurro

A fine match Sinner ha commentato: ”Sono contento di come ho lottato. Il primo set è iniziato bene, abbiamo giocato bene entrambi nel secondo. Fabian può raggiungere picchi molto alti e questo lo sapevo. Ho sbagliato un paio di cose alla fine, ho faticato a tenere il servizio ma non ho mai mollato. Voglio finire alla grande e per questo mi sto allenando con grande intensità. E soprattutto fiducia. La fiducia è importante. Oggi era difficile cambiare velocità. Questi campi sono unici e lenti, è difficile ottenere punti. Ora mi aspetto una grande sfida con De Minaur”.

Martedì contro De Minaur

Sinner affronterà l’australiano Alex De Minaur che ai quarti ha battuto Mensik a tavolino (ritirato). Il tennista australiano, 26 anni, è uno specialista delle superfici veloci, noto soprattutto per la sua continuità e la sua velocità in campo. Non a caso ha vinto 10 titoli del circuito maggiore. In Cina Sinner difende i punti conquistati lo scorso anno quando raggiunse (e perse) la finale contro Alcaraz. Sinner si presenta a questa quarta partita dopo aver eliminato Cilic, Atmane e Marozsan. L’azzurro punta al terzo titolo stagionale e al secondo sul cemento dopo l’Australian Open. Il match è previsto per le 8 di mattina (orario italiano). Negli ultimi 6 anni tra Sinner e De Minaur ci sono stati 11 incontri e 10 li ha vinti l’azzurro.