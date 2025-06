Sinner fenomeno! In meno di 2 ore ha schiantato il kazako Bublik in 3 limpidi set. Punteggio inequivocabile: 6-1, 7-5, 6-0. Venerdì si gioca la semifinale contro il vincente di Djokovic-Zverev. Ha chiuso sul velluto una partita contro un avversario imprevedibile e fantasioso, potente e spettacolare con le smorzate chirurgiche. Sinner ha dato ragione alla leggenda Mads Wilander che lo ha definito “Uomo ragno”. E ha aggiunto lo svedese: “Non ho mai visto nessuno così aggressivo da fondo campo. Penso che l’unica possibilità che hai con lui sia di variare il ritmo ogni tanto, ma ti costringe sempre in difesa”.

Jannik rivede la semifinale di Parigi dopo dodici mesi. Ha detto a fine match: “Sono felice di come sono arrivato in semifinale. È stata una buona prestazione. Ho giocato bene nei momenti decisivi”.

Un match a senso unico

La partita è iniziata con due ore di ritardo. La precedente (Boisson-Andreeva) è durata 1h21, oltre il prevedibile. Sicché il match Sinner—Bublik e’ cominciato alle 16.17. L’avvio è stato dirompente a favore dell’azzurro: 3-0 in dodici minuti. Quattro minuti dopo era già 4-0. E dopo 22’ il punteggio era sul 5-0. Al sesto game Jannik si deconcentra e il kazako fa il primo punto:5-1. Ma si arrende al successivo. Sinner chiude 6-1 in 33 minuti. Il secondo set si avvia diversamente dal primo. Primo game a Bublik ma Sinner col servizio rimedia subito:1-1. Poi cede malamente il terzo game.Rimedia dí nuovo ed è un meritato 2-2. Ma Bublik c’è, non molla e passa in vantaggio. Jannik col servizio fa 3-3. Il kazako reagisce prontamente a fa 3-4. Sinner ha qualche sbandamento di troppo e a fatica fa 4-4. Ma Bublik lo uccella con stupende smorzate e si riprende il vantaggio. Il pubblico francese tifa per il kazako. Ma è sorpreso dal 5-5. Ancor più sorpreso dal suo quarto doppio fallo che porta al sorpasso l’azzurro: 6-5 e poi a chiudere il set per 7-5.

Terzo set, il kazako affonda in 25 minuti

Parte bene Sinner. In 7 minuti va sul 2-0 e poi sul 3-0. Bublik sembra aver perso ogni speranza. Sul 4-0 il kazako va nei pascoli celesti. Sinner ne approfitta e fissa un clamoroso 5-0. Bublik è alle corde e affonda in 25 minuti con un 6-0 inequivocabile. Sinner vola in semifinale con la 73esima vittoria negli Slam.