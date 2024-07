Sinner, la fidanzata ha una reazione incredibile: cosa è successo

La relazione tra Yannik Sinner e Anna Kalinskaya continua a far discutere: la reazione della fidanzata dell’altoatesino

Il dispiacere è ancora tutto lì. Niente Parigi per Jannik Sinner, messo ko da una tonsillite: l’appuntamento olimpico è rimandato, se tutto va bene, di quattro anni. Seconda Olimpiadi mancata per il 22enne di San Candido, dopo che tre anni fa ha saltato anche i giochi olimpici di Tokyo.

Oggi come allora non sono mancate le polemiche che hanno tirato in ballo anche Anna Kalinskaya, la fidanzata del numero 1 al mondo nel ranking ATP. Una relazione che, già da prima di essere ufficializzata, era finita al centro delle cronache gossip e che, ora che i due vivono alla luce del sole il loro rapporto, è spesso in prima pagina.

La cronaca delle loro vacanze in Sardegna è stata minuziosa, con tanto di fotoreportage sui giorni trascorsi insieme in Costa Smeralda. Bertolucci ha avvisato Sinner sul pericolo dell’attenzione eccessiva che può richiamare il rapporto con la tennista russa. Un’attenzione aumentata ulteriormente dopo il forfait olimpico del campione altoatesino.

Già perché proprio la Kalinskaya, tennista russa che ha rinunciato alle Olimpiadi visto che non poteva gareggiare sotto la bandiera del proprio paese, è stata ‘accusata’ di aver avuto un qualche peso nella decisione di Sinner. Commenti assurdi, che però hanno trovato terreno fertile e si sono propagati con facilità.

Sinner salta le Olimpiadi, la reazione della fidanzata Anna Kalinskaya

Una polemica fuori luogo che ha varcato anche i confini italiani, finendo sui media russi che non hanno apprezzato molto il coinvolgimento di Anna Kalinskaya nei problemi di Sinner e lo hanno detto in maniera chiara.

L’ex tennista Svetlana Kuznetsova, che è stata anche numero 2 al mondo, ha spiegato di non aver mai avuto dubbi sul fatto che la Kalinskaya sarebbe stata incolpata per l’assenza di Sinner a Parigi, così come accadrà per gli eventuali futuri fallimenti del tennista italiano: “Una cosa senza senso”.

Tante chiacchiere, polemiche campate in aria, ma nessuno o quasi che abbia provato a capire lo stato d’animo della tennista russa. Qual è stata la reazione di Anna Kalinskaya al forfait di Sinner?

Si racconta di una tennista russa particolarmente dispiaciuta per l’impossibilità del fidanzato di giocarsi l’oro olimpico. Una Kalinskaya che ha ovviamente preso atto della situazione e ha condiviso con Sinner le ore difficili in cui è maturata la decisione di non andare a Parigi.

Tutto nella normalità di una coppia che, al di là dei riflettori puntati sempre addosso, vive come due giovani innamorati la propria relazione, nella buona e nella cattiva sorte. Provando a lasciare fuori dalla porta assurde accuse e polemiche.