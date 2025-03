I tifosi sono rimasti spiazzati dopo l’annuncio di Jannik Sinner tramite social: la novità è importante ed ha sorpreso tutti

Non c’è mai silenzio intorno a Jannik Sinner. Il tennista italiano sta trascorrendo i suoi tre mesi di sospensione, in attesa di poter tornare in campo a Roma dopo il 4 maggio.

La squalifica lo sta tenendo lontano dai campi da gioco, ma non dal primo posto nel ranking. Il numero 1 è ancora saldamente nelle sue mani e, salvo clamorosi colpi di scena, la situazione resterà immutata fino al suo ritorno all’attività. Non resta tutto com’è, invece, lo staff di Sinner. L’altoatesino si prepara all’addio di Cahill a fine anno, ma c’è anche un’altra separazione che fa molto rumore: cambiano le cose nel suo team commerciale.

Un cambiamento importante con l’addio di Lawrence Frankopan, CEO di StarWing Sports: il manager lascia l’incarico di supervisore delle attività commerciali di Sinner. Un addio dovuto all’impossibilità di proseguire in via esclusiva con l’italiano, come spiegato nel comunicato che l’altoatesino ha pubblicato sui propri profili social.

“Lawrence Frankopan, CEO di StarWing Sports, si dimetterà con effetto immediato dal suo ruolo di supervisione delle attività commerciali di Sinner – si legge nella nota diramata dal 23enne di San Candido – . D’ora in poi, Alex Vittur, fondatore dell’agenzia di management AVIMA, assumerà la piena responsabilità dell’attività di Sinner“.

Sinner, addio a Frankopan: gestione in mano a Vittur

Frankopan ha scelto di dimettersi visto l’impossibilità di dedicarsi in via esclusiva alla gestione delle attività commerciale di Sinner. “A causa dei miei impegni a lungo termine con StarWing Sports non ho potuto accettare l’offerta di lavorare esclusivamente per AVIMA – le dichiarazioni del manager riportate sempre nella nota di Sinner – , ma sono grato di aver avuto l’opportunità di lavorare per un talento di come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme“.

Anche il tennista ha voluto ringraziare Frankopan e il suo staff per il supporto e la collaborazione di questi anni, riconoscendo che “StarWing Sports ha avuto un ruolo determinante nella gestione della carriera commerciale di Sinner fin da quando aveva 18 anni“, rendendo possibile la creazione di partnership con marchi di livello mondiale.

Ora tutto passa nelle mani di Alex Vittur, amico di vecchia data di Sinner, che lo segue già da quando era appena un ragazzino. Di lui il tennista ha stima assoluta tanto che in una vecchia intervista lo definì “amico, fratello, famiglia”.