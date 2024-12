Sinner, l’attacco è pesantissimo: cosa è successo nelle ultime ore

Il tennista italiano protagonista dei SuperTennis Awards: la sua frase scatena la polemica, ma tutti gli danno ragione

È stato celebrato come meritava il suo 2024. Jannik Sinner è stato il protagonista assoluto dei SuperTennis Awards 2024. Durante la serata il numero 1 al mondo ha anche scherzato rispondendo alle domande di Piero Chiambretti, insieme a Matteo Berrettini.

Grandi risate, ma anche un tocco di polemica per una frase che il campione di San Candido ha pronunciato, ribadendo tra l’altro quanto affermato anche un anno fa. Si tratta del no al Festival di Sanremo. Già dopo la vittoria degli Australian Open ad inizio anno, Amadeus provò a portarlo sul palco dell’Ariston ricevendo in risposta un no, grazie.

Questa volta è Chiambretti a chiedere al tennista se avrebbe partecipato alla rassegna canora e la risposta è stata meno politically correct: “Non ci vado, ho di meglio da fare“. Rifiuto categorico che non è passato sotto silenzio, tanto che soprattutto sui social si è accesa la polemica. Questa volta però le discussioni sulla scelta di Sinner hanno visto trionfare la presa di posizione del tennista, applaudito da tutti i suoi tifosi.

Sinner e il no a Sanremo: polemica assicurata

Jannik Sinner che esclude la sua presenza a Sanremo ha acceso il dibattito su media e social, ma le polemica sollevate per la sua frase hanno visto compattarsi i suoi tifosi.

In tanto hanno, infatti, espresso apprezzamento per la sua decisione. Così, dando uno sguardo su X si trovano moltissimi tweet sull’argomento e messaggi di approvazione (da “grande” a “sei un mito“) si sprecano. Qualcuno prova anche a motivare il suo appoggio a Sinner. Ecco allora un utente che sottolinea come “nel suo ambito non si tira indietro, Sanremo sarebbe solo stress“.

Ragionamento condiviso anche da un altro tifoso che mette in evidenzia come “il suo lavoro non è né parlare, né fare ospitate a Sanremo. E direi che il suo lo sa fare bene“. Oppure chi dice: “Bravo Sinner, qualsiasi altra cosa tu possa fare, sarà senz’altro preferibile a Sanremo“. Insomma, il no all’Ariston viene visto come un merito per il tennista, tanto che c’è anche chi non riesce a trattenersi: “Come non amarlo“.

Tutti d’accordo, quindi, almeno tra i tifosi di Sinner: c’è il campo a cui pensare e la necessità di concentrarsi soltanto sul tennis per provare a replicare la magia del 2024. Il prossimo non sarà un anno semplice considerate le aspettative elevate e il campione italiano sa che dovrà dare il massimo. Sanremo può attendere.