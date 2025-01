Dopo il successo a Melbourne dell’italiano è scoppiato in lacrime: il gesto è stato applaudito da tutti, ecco cosa è accaduto

Si può essere campioni in campo ed anche fuori. Jannik Sinner lo ha dimostrato dopo la vittoria degli Australian Open. Secondo successo consecutivo a Melbourne per il campione italiano, capace di imporsi in tre set su Zverev in un match che ha avuto sempre in pugno.

Il tedesco non è riuscito ad opporre resistenza ed ha dovuto alzare bandiera bianca davanti al maggior talento del rivale. Un successo schiacciante, il terzo ottenuto in uno Slam da Sinner, che conferma il momento magico che ormai da più di un anno vive il campione di San Candido. Al contrario proprio Zverev sembra dover convivere con una vera e propria maledizione.

Anche a Melbourne è arrivata una sconfitta in una finale di un Major, la terza nella sua carriera, spegnendo il sogno di riuscire a vincere uno dei quattro tornei più prestigiosi del mondo del tennis. Inevitabile la frustrazione nel post gara per il tedesco che ha fatto fatica a contenere le lacrime, consolato dallo stesso Sinner. Splendido il gesto del numero 1 al mondo che, dopo aver esultato con il suo team, si è avvicinato all’avversario, lo ha consolato e gli ha detto alcune parole per tirarlo su.

Sinner, l’abbraccio a Zverev in lacrime: cosa gli ha detto

Lo stesso Zverev ha poi spiegato in conferenza stampa quel che si sono detti lui e Sinner dopo il match. Il tedesco ha raccontato che era giù di morale e il rivale se n’è accorto e si è avvicinato: “Mi ha detto che un giorno alzerò uno di questi trofei, che sono troppo bravo per non farlo“.

Zverev ha poi aggiunto: “È stato un momento difficile perché ero molto preparato per questa finale e credevo che avrei avuto un’ottima opportunità“. Invece le cose non sono andate così con Sinner che ha dimostrato di essere il più forte: “Vedere qualcuno sollevare il trofeo per la terza volta, è un momento emotivamente difficile. Non c’è niente che desidero di più che tenere uno di questi titoli tra le mani“.

Ci riuscirà gli ha detto Sinner che anche nelle dichiarazioni in campo ha voluto lanciare un messaggio di sostegno al rivale sconfitto: “So che è stata una giornata complicata – ha detto rivolto al tedesco – ma sei straordinario. Continua a credere in te stesso: sappiamo quanto sei forte e alzerai una di queste coppe molto presto“.