La reazione dei tifosi al malore che ha colpito il tennista italiano negli ottavi di finale contro Rune: è inquietante quel che si legge sul web

Rune è ormai il passato per Sinner. Il numero uno al mondo guarda avanti. Alla semifinale degli Australian Open che lo vedrà impegnato venerdì. Intanto però molti sono rimasti proprio alla sfida contro il danese e a quel malore che ha fatto tanto preoccupare i tifosi dell’italiano, ma ha dato anche la possibilità ai suoi critici di attaccarlo, insinuando dubbi che nulla hanno a che vedere con il tennis giocato.

Ora Sinner sta bene, ha ripreso le attività e ha giocato contro de Minaur, ma sui social sono tutti rimasti ancora a quanto accaduto lunedì. Il tremore alle mani, il viso rosso, il sudore copioso e poi quegli 11 minuti di intervento medico che hanno fatto molto discutere. Se ne è lamentato lo stesso Rune nelle dichiarazioni post gara: “Credo che il MTO sia durato un po’ più di quel che mi aspettavo – le sue parole – . Mi hanno detto che avevano bisogno di fare ulteriori controlli, poi è tornato in campo a tutta: non so cosa gli hanno fatto“. Frasi che hanno alimentato i sospetti che già sui social non fanno fatica ad emergere.

Sinner, social scatenati: le insinuazioni sul malore

Molti tifosi italiani hanno evidenziato come su X si sia scatenato il peggio del peggio contro Sinner. Le insinuazioni sono state migliaia, non può certo sorprendere – conoscendo il mondo social – l’accostamento tra quanto accaduto in campo e il caso clostebol. Un accostamento assurdo e ingiustificato, ma che pure è stato rilanciato da numerosi account.

C’è poi chi ha fatto un paragone sul trattamento ricevuto da Sinner dopo il malore e quello riservato a Djokovic quando in campo ha avuto un malessere simile, suscitando un grande dibattito. Di polemiche, ad ogni modo, ce ne sono state tantissime anche in questa occasione, come purtroppo è triste abitudine sui social. Per fortuna il tennista italiano ha dimostrato di avere le spalle larghe e l’abitudine di frequentare molto poco i social, così da non aver prestato grande attenzione a quel che gli succedeva intorno e a tutte le cattiverie che hanno detto su di lui.

Per lui conta solo il campo, dove vuole dare dimostrazione di essere in perfetta salute e capace di combattere qualsiasi rivale grazie alla forza del suo talento e della sua immensa classe.