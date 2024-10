Sinner, l’incredibile immagine che ha fatto impazzire tutti: ecco la foto

Jannik Sinner ancora protagonista sul campo con un gesto che fa impazzire tutti: la foto strappa gli applausi convinti di tutti

Gli ottavi di Shanghai sono arrivati, non senza qualche grattacapo. Jannik Sinner ha avuto la meglio di Tomas Etcheverry soltanto al terzo set, dopo quasi tre ore di battaglie. Il risultato finale (6-7, 6-4, 6-2) racconta le difficoltà avute dal numero 1 al mondo per avere la meglio del tennista argentino, protagonista di una prestazione importante.

Dopo la finale di Pechino, l’altoatesino sta iniziando ad accusare un po’ di stanchezza, come ha dichiarato lui stesso nel post gara. Sinner ha raccontato di essere contento di poter avere oggi un giorno di riposo per poter recuperare energie che, dopo una stagione lunga e impegnativa come quella che ha iniziato la sua fase finale, iniziano a scarseggiare.

Una questione comune un po’ a tutti, ma che per l’italiano diventa ancora più importante considerati gli sforzi mentali che ha dovuto fare quest’anno. Il riferimento, non sarebbe neanche necessario sottolinearlo, è al caso doping che sta pesando non poco sul morale del giocatore. Sinner attende l’esito del ricorso della Wada contro l’assoluzione per la positività al doping, ma intanto si porta dietro un fardello che non può che condizionarlo, quantomeno nella necessità di sforzarsi di isolarsi da ciò che succede fuori dal campo.

Sinner, ancora applausi: il gesto conquista tutti

La situazioni particolare che sta vivendo, non modifica però il modo di essere di Sinner che continua ad essere apprezzato per i suoi modi gentili. Fuori dal campo se n’è accorto anche il fratello della Kalinskaya, destinatario di un regalo particolarmente gradito.

Dentro al campo, invece, gli esempi si sprecano. L’ultimo è relativo proprio al primo match a Shanghai, quando una raccattapalle è stata colpita da una battuta di Daniel alla gamba. Sinner, dopo aver concluso il punto, si è subito avvicinata a lei per sincerarsi delle sue condizioni. Ora, anche contro Etcheverry, il numero 1 al mondo ha raccolto consensi per il suo modo di essere. Così, dopo aver battuto l’argentino, ha voluto tributargli un riconoscimento per la bella prestazione.

Quando l’avversario stava abbandonando il campo, Sinner lo ha applaudito, richiamando anche l’attenzione del pubblico che si è unito all’applauso. Un gesto particolarmente apprezzamento e che dimostra ancora una volta le qualità umane, oltre che sportive, del campione italiano. Un campione che non manca occasione di strappare applausi non soltanto per i suoi colpi, ma anche per il suo comportamento.