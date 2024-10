Sinner, sorpresa incredibile: ecco cosa ha fatto

Jannik Sinner compie un gesto davvero speciale: la sorpresa è stata molto gradita, il regalo fatto dal tennista è da applausi

Da Pechino a Shanghai: non c’è un attimo di riposo per Sinner che sta affrontando il secondo torneo cinese dopo la finale persa contro Alcaraz la scorsa settimana.

C’è la voglia di vedere se ci sarà la rivincita della super sfida con lo spagnolo, prima del ritorno in Europa per gli ultimi appuntamenti della stagione. Parigi-Bercy e Finals, oltre alla coppa Davis, sono i tornei sui quali punta il numero 1 al mondo per conservare il prima. Alcaraz può ancora sorpassare Sinner nel ranking, ma l’impresa – numeri alla mano – appare davvero ai limiti del possibile e servirebbe un vero e proprio crollo dell’italiano.

Certo il tennista altoatesino deve continuare a convivere con la questione doping, con il ricorso di Wada che non può far stare tranquilli, nonostante la grande fiducia professata dallo stesso Sinner e dal suo staff. Uno staff che sempre più spesso è accompagnato anche da Anna Kalinskaya, che anche in Cina è apparsa in più di un’occasione nell’angolo del tennista italiano.

Proprio la russa è stata protagonista, insieme a Sinner, di un bel gesto a sorpresa: le foto hanno fatto il giro del mondo e per il 23enne sono arrivati soltanto applausi.

Sinner, il regalo a sorpresa al fratello di Anna Kalinskaya

A rivelare la sorpresa che Sinner ha fatto al cognato è lo stesso Nikolay Kalinsky: il calciatore, fratello della Kalinskaya, ha mostrato sui social una maglia firmata con dedica da parte di Steph Curry, ringraziando per il regalo sua sorella, Sinner e lo stesso cestita.

Del resto sarebbe stato proprio Sinner a chiedere a Curry di scrivere una dedicata rivolta al cognato sulla divisa. Tutto è avvenuto dopo la vittoria degli Us Open con l’atleta Nba che si è complimentato con il tennista e gli ha dato in dono una maglietta. La stessa che ora è finita nelle mani del fratello della Kalinskaya, per un gesto davvero molto bello di Sinner. Sulla divisa, infatti, si può leggere anche la scritta Kalina, segno che il tennista italiana ha chiesto a Curry di fare una dedica al cognato.

Evidentemente, conoscendo la passione per l’Nba di Nikolay Kalinsky, Sinner ha pensato bene di donargli la maglietta. Un regalo assolutamente gradito visto che il calciatore non ha perso tempo e si è immortalato con indosso la divisa autografata da Curry ed ha postato tutto sui social.