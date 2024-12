Il numero uno al mondo alle prese con la preparazione in vista della prossima stagione: il tennista immortalato in uno scatto diventato virale

Pronti a ripartire. Il tempo per le vacanze per Jannik Sinner è già finito, anche se il tennista si è ripromesso di prendersi una pausa a Natale per trascorrere i giorni di festa con la famiglia.

Il numero 1 al mondo è a Dubai dove ha ripreso la preparazione in vista della prossima stagione agonistica. Il primo grande obiettivo è difendere il titolo conquistato un anno fa a Melbourne, agli Australian Open. Un obiettivo da centrare prima che venga messa in qualche modo la parola fine ad una questione annosa che ormai tiene banco da troppi mesi: il caso doping.

Assolto dall’Itia, Sinner attende di conoscere l’esito del ricorso della Wada al Tas di Losanna, mentre proprio l’agenzia antidoping mondiale ha già annunciato il cambio di regolamento per far sì che casi come quello dell’italiano e della Swiatek non capitino più. L’altoatesino si porterà comunque dietro questo peso nel primo slam dell’anno, visto che la sentenza del tribunale svizzero non arriverà prima di febbraio 2025.

Questo però non sta turbando l’umore dello stesso Sinner che si mostra altamente concentrato quando è in campo per allenarsi, ma anche pronto a concedersi qualche distrazione una volta terminata la seduta.

Sinner si dà al calcio a Dubai: foto virale

Così sulle spiagge di Dubai Jannik Sinner si è cimentato anche in uno sport diverso dal tennis: il calcio. Alcune immagini circolate sui social lo immortalano palla al piede, mentre si concede qualche attimo di relax dopo il lavoro.

Foto che sono diventate immediatamente virali e hanno ricevuto centinaia di commenti. Non è certo una novità la passione di Sinner per il calcio. È noto il suo tifo per il Milan, squadra che segue quando gli impegni lavorativi glielo concedono e che sostiene fin da quando era piccolo. Il tennista raccontò di aver iniziato a tifare Milan a causa del compagno di stanza a Bordighera, sfegatato fan del club rossonero.

Una passione che è arrivata anche sui campi da tennis con un episodio curioso: nel 2022, infatti, dopo aver vinto il ‘derby’ con Fognini agli Internazionali d’Italia, scrisse sulla telecamera un ‘Forza Milan’ che non passò inosservato. Uno sfottò scherzoso al rivale, noto sostenitori nerazzurro. Dal derby del tifo al calcio giocato, sulla spiaggia di Dubai con un Sinner che dimostra di sapersela cavare anche palla al piede.