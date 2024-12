Arriva un messaggio particolare per il numero 1 al mondo: a recapitarlo è Anna Kalinskaya con alcune frasi che sembrano diretta a lui

Il conto alla rovescia è partito. Ancora pochi giorni è Jannik Sinner tornerà sul campo, iniziando il suo 2025 in Australia. Un anno particolare, tra la voglia (non semplice) di ripetere i trionfi del 2024, l’ansia per la decisione del Tas di Losanna e le continue voci sulla sua vita privata.

Lui non ne parla, come d’abitudine, ma le indiscrezioni sulla sua relazione (finita o meno, non è dato sapere) con Anna Kalinskaya sono l’argomento più gettonato del tennis. Anche la tennista russa dal canto suo ha scelto il silenzio, concedendosi ai social solo per raccontare le sue vacanze tra Mosca e Miami e aggiornare i fan sui suoi allenamenti per tornare in forma.

Negli ultimi giorni è stata pubblicata un’intervista sulla Kalinskaya che si è raccontata a Bazaar Australia, mettendo però una condizione: nessuna domanda su Sinner e il loro rapporto. Non c’è l’altoatesino quindi tra le risposte che la tennista ha dato, anche se qualche messaggio sparso qua e là che sembra avere come destinatario proprio il numero 1 al mondo lo si trova.

Sinner, il messaggio della Kalinskaya

La 26enne russa è tornata sull’infortunio che l’ha fermata nel 2023 ed ha spiegato che l’è servito per capire quanto il tennis contasse per lei.

“Durante il mio infortunio è arrivata la lezione più grande per me – le sue dichiarazioni – . Ho capito quanto mi dà il tennis: quante emozioni, routine e connessioni porta nella mia vita. Mi ha fatto amare ancora di più il gioco“. Una dichiarazione d’amore verso lo sport che pratica e nel quale vuole continuare a salire di livello, concentrandosi unicamente sul campo, ma non ignorando la necessità di avere intorno a sé amici e affetti.

Così, la Kalinskaya spiega anche i cambiamenti apportati nel suo modo di approcciarsi alla professione: “La chiave è cambiare qualcosa: non negli allenamenti, ma modificare lo stile di vita per renderlo più semplice“. La russa racconta di volersi “godere le cose nei giorni liberi, per avere un buon equilibrio“.

Parole, soprattutto quel “cambiare qualcosa” e il volersi godere i giorni liberi, che sono state lette anche come un riferimento a Jannik Sinner e alla loro storia. Passata o presente nessuno lo sa realmente ed allora qualsiasi parola può essere interpretata da chi è alla ricerca del gossip a tutti i costi.