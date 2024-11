Sinner, nel video spunta un retroscena clamoroso

Il filmato che immortala il numero 1 al mondo fa discutere ed emozionare: il dettaglio che non è sfuggito ai fan

C’è un prima e un dopo: per Jannik Sinner il 2024 è stato, e sarà per sempre, l’anno della svolta, quello della consacrazione.

Da giovane e promettente talento a numero 1 al mondo, con una progressione impressionante e un finale da sogno: due slam e le ATP finals vinte, altri cinque tornei ad impreziosire una stagione che resterà nella storia del tennis italiano. Un fenomeno Jannik Sinner e lo ha dimostrato in campo, riuscendo a tenere fuori dal rettangolo di gioco anche i pensieri più bui, quelli sulla paura per il caso doping che gli è piombato addosso a marzo e si trascina ancora dietro, anche se Vagnozzi è sicuro che non arriverà la squalifica.

Il campione italiano ha dimostrato di avere la forza mentale giusta per vincere nonostante tutto ed ora in coppa Davis sta provando a chiudere con l’ennesimo successo un’annata trionfale. Un’annata che è stata celebrata anche da Darren Cahill, uno dei coach di Sinner: su Instagram, l’allenatore ha voluto pubblicare un omaggio al suo atleta con un video emozionale che ha fatto commuovere e discutere.

Sinner, il video di Cahill fa commuovere

Pochi minuti di filmato per ripercorrere la carriera di Sinner, ancora breve ma già ricca di successi (e cadute). Ci sono anche i momenti bui, quelli dai quali il 23enne di San Candido è riuscito a rialzarsi fortificato, nel video pubblicato sul profilo Instagram del coach.

Immagini che ripercorrono tutto il viaggio fatto dal campione italiano per arrivare al numero 1 al mondo. Da un Sinner piccolino sugli sci ai primi colpi con la racchetta, poi i trionfi: il primo successo agli Internazionali d’Italia, il trionfo alle Next Gen ATP Finals e poi la scalata prepotente per issarsi al vertice del tennis mondiale con un anno da sogno.

La vittoria in Australia, quella agli Us Open, e poi le ATP Finals di Torino, senza dimenticare però tutto il duro lavoro che c’è dietro, tutta la forza necessaria per superare anche i momenti no che ci sono stati e che nel video sono ben presenti. Un filmato emozionante che si porta dietro migliaia di commenti e che Cahill ha voluto presentare con una dedica speciale: “Che viaggio. Che anno! – le sue parole – Ben fatto, Jannik. Un giovane straordinario. Ci vuole un’intera squadra ma una menzione speciale ad una persona speciale, Bravo, Vagno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Darren Cahill (@dc10s)

In chiusura il riferimento all’altro coach di Sinner, Vagnozzi: insieme hanno formato una squadra imbattibile in questo 2024 da favola. Da chiudere con il lieto fine della Coppa Davis.