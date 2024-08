Sinner, nuovi dolori: i tifosi sono terrorizzati

C’è grande preoccupazione intorno a Jannik Sinner: il tennista alle prese con nuovi dolori, i tifosi sono terrorizzati.

Da Montreal a Cincinnati con un unico obiettivo in mente: arrivare a New York al massimo della condizione. È questa la priorità di Jannik Sinner che ha gli Us Open come grande traguardo dopo aver saltato le Olimpiadi ed essere uscito ai quarti di finale all’ATP 1000 canadese. Proprio l’incontro contro Rublev, perso in tre set, ha fatto scattare l’allarme per il tennista italiano: non è tanto la sconfitta in sé, quanto il modo in cui è arrivata a far preoccupare.

Il numero 1 al mondo, infatti, si è più volte toccato l’anca, lì dove aveva accusato un problema a maggio. Un problema non di poco conto visto che lo costrinse a saltare gli Internazionali d’Italia e preoccupò un po’ tutti con possibili scenari catastrofici ipotizzati da qualche esperto. Al momento nessuna di quelle conseguenze disastrosa si è verificata, ma resta la preoccupazione ogni qual volta Sinner dimostra di non essere in grande forma.

Non lo era a Montreal dove anche il suo coach lo ha più volte invitato a chiedere l’intervento del fisioterapista per il dolore. Il campione italiano però ha voluto continuare il match e non solo. Nelle dichiarazioni post gara Sinner ha tranquillizzato tutti sul problema all’anca, spiegando che era prevedibile avvertire qualche fastidio dopo la serie di incontri ravvicinati giocati dopo un lungo stop.

Sinner, il problema all’anca preoccupa: la reazione del tennista

Due reazioni quindi completamente diverse da parte del campione italiano e dei suoi tifosi. Se questi ultimi hanno mostrato tutta la loro preoccupazione, ricordando i diversi infortuni che il 22enne ha patito in passato e ‘tremando’ in vista dell’Us Open, appuntamento fondamentale anche per mantenere il numero 1 nel ranking, il tennista si è mostrato decisamente tranquillo.

Le parole di Sinner alla vigilia del torneo di Cincinnati hanno, infatti, smontato qualsiasi preoccupazione, spiegando con dovizia di particolari quel che lo attenderà da qui al debutto allo Slam americano. Le inevitabili difficoltà fisiche dopo aver trascorso una settimana a letto, la forma da riprendere soltanto giocando, quindi il fastidio all’anca quando ha avuto più impegni ravvicinati.

Tutto nella norma per Sinner che era consapevole di quel che poteva succedere e dice chiaramente di non aver paura di rivivere i fantasmi del passato. Punta all’Us Open e a conservare il numero 1 al mondo e non sarà di certo l’anca a fermarlo, non questa volta.