Per Jannik Sinner inizia un nuovo caso: cambiano completamente le regole che hanno portato alla squalifica del campione italiano

Un vero e proprio terremoto. Si fa presto a dire che il tennis non sta risentendo della squalifica di Jannik Sinner, come pure qualcuno ha avuto l’ardire di pensare, ma la sospensione del numero 1 al mondo ha avuto ripercussioni importanti su tutto il movimento tennistico.

Ripercussioni che vanno al di là di quel che accade in campo, dove si continua a giocare regolarmente e dove non mancano certo giocatori in grado di attirare l’interesse del pubblico. Le ripercussioni di cui si parla vanno più in profondità e riguardano anche il regolamento che ha portato alla squalifica di Sinner in un caso che ha tenuto banco per ben un anno.

Un anno di polemiche e discussioni, un anno di sentenze social, un anno di confusione. Il tutto per un qualcosa che tutte le parti in causa sono stati concordi nel dire che non c’entra nulla con il doping. Sinner non ha voluto migliorare le proprie prestazioni, la quantità di clostebol rinvenuta nel suo corpo è talmente infinitesimale che non avrebbe avuto effetto, Jannik non ha assunto in maniera volontaria la sostanza illecita.

Insomma, si può dire di tutto, ma non che il caso Sinner possa essere assimilato al doping. Intanto però la squalifica è arrivata, l’italiano ha accettato i tre mesi di stop per evitare di trascinarsi ancora per mesi l’intera vicenda e per evitare di correre rischi ancora peggiori, considerato l’attuale regolamento.

Squalifica Sinner, cambia il regolamento

Già, il regolamento. Quello che la Wada ha già annunciato di voler cambiare proprio per evitare casi simili a quello del numero 1 al mondo e della Swiatek, anche lei costretta a fermarsi per un mese a causa di una vicenda per certi versi simile a quella dell’italiano.

Le nuove normative saranno in vigore dal 1° gennaio 2027 e riguardano due aspetti in particolare: l’introduzione della definizione di “fonte contaminata” e di quantità minime per alcune sostanze vietate, entro cui non scatterebbero sanzioni. Ora anche l’Itia promette novità nelle regole dopo aver fatto chiarezza su tutto il caos generato dal caso Sinner.

In particolare la direttrice Karen Moorhouse ha aperto alla possibilità di un cambiamento delle norme sul procedimento da attuare in caso di positività e delle sospensioni temporanee: “In futuro tale regola potrebbe cambiare“. La conferma che il caso Sinner ha creato un vero e proprio terremoto che sta portando a riscrivere le regole del tennis, almeno per quel che riguarda l’antidoping.