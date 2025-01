Il numero uno al mondo si trova a fare i conti con un addio quasi inaspettato: la separazione ormai è di dominio pubblico, non si torna più indietro

La testa è in campo, agli Australian Open, dove va a caccia di un bis che avrebbe un significato speciale. Jannik Sinner a Melbourne vuole dimostrare che il suo periodo magico non è ancora terminato. Per farlo dovrà battere rivali molto agguerriti, come Carlos Alcaraz che è approdato agli ottavi di finale senza alcun tipo di problema e perdendo un solo set.

Oltre ai rivali, il tennista italiano dovrà fare i conti anche con le preoccupazioni che occupano la sua mente. Facile pensare al caso doping, con il Tas di Losanna che proprio prima dell’inizio del torneo ha ufficializzato le date dell’udienza. Si deciderà tutto il 16 e il 17 aprile, ancora quattro mesi di tempo, ancora quattro mesi con un pensiero fisso.

Sinner dovrà dunque essere bravo a lasciare fuori dall’arena tutte le preoccupazioni che occupano la sua mente, ma anche qualche pensiero che va al di là dello sport. Si parla della vita privata e di un segnale chiaro su una rottura che ormai può essere considerata definitiva.

Sinner, rottura definitiva con Anna Kalinskaya

I segnali arrivati nelle ultime settimane sono stati spazzati via da un gesto che Sinner ha fatto e che può essere interpretato soltanto in un modo. La relazione con Anna Kalinskaya è definitivamente chiusa. I due si sono scambiati un fugace saluto quando si sono incrociati nei corridoi dell’impianto che ospita gli Australian Open, ma il segnale che arriva dai social fa essere pessimisti sul proseguo della loro relazione.

Jannik Sinner, infatti, ha smesso di seguire la tennista russa su Instagram. Un gesto che la ventiseienne aveva già compiuto nei mesi precedenti e che ora è stato replicato anche dall’italiano. Il numero uno al mondo aveva continuato a tenere il follow alla ormai ex fidanzata anche nelle settimane più difficili del loro rapporto, quelle delle ATP Finals e della Coppa Davis. Allora una riconciliazione sembrava impossibile, invece in occasione del compleanno della Kalinskaya c’è stato un incontro che ha riacceso la fiamma.

Ora però arriva la separazione anche sui social ed è inevitabile interpretare questo come un segnale di rottura definitiva. Per Sinner però questo non è il momento di pensare ad altro: c’è il campo, c’è un titolo da difendere, anche per scacciare via i cattivi pensieri.